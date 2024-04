Gli agenti costano 430mila euro. Reggiana al 13° posto in Serie B per le commissioni ai procuratori. Il Parma ha speso oltre 6 milioni

La Reggiana è al 13° posto (su 20 squadre) in Serie B per compensi versati agli agenti sportivi: è quanto emerge dal report pubblicato dalla Figc sulla base delle informazioni ufficiali comunicate dagli stessi club; i dati fanno riferimento all’anno solare 2023.

I granata hanno speso per le commissioni ai procuratori 431.887 euro: è il 13° dato considerati i venti club dell’attuale Serie B. Questa cifra comprende i compensi versati agli agenti nelle varie situazioni di mercato: non solo per le operazioni di acquisto da altri club, ma anche per gli innesti dei parametri zero (in questo caso le cifre lievitano), riconoscimenti economici nelle cessioni, rinnovi e prolungamenti.

La curiosità è che la Reggiana era 13ª anche nella speciale classifica degli ingaggi della B di quest’anno: una linea coerente, che vede analogie anche col campo visto che i granata sono a metà classifica (decimi).

Sono in linea anche il primatista Parma e il fanalino di coda Lecco: i crociati, primi in classifica, hanno versato agli agenti Fifa la somma più alta di tutti i club: 6 milioni di euro; il Lecco è ultimo in campo ed è in fondo anche in questa spesa, con soli 14.640 euro versati ai procuratori.

Un altro aspetto interessante è che in Serie C (i 60 club hanno speso in totale circa 6,6 milioni di euro) due società nel 2023 hanno pagato ai procuratori una somma superiore alla ‘Regia’: sono il Benevento (1.115.787 euro) e la Spal (840.182 euro).

Tornando alla Serie B il totale sfiora i 31 milioni: non bene lo Spezia, con una spesa di 5.525.946 euro (solo il Parma ha speso di più) a fronte del 16° posto in classifica. Bene il Catanzaro 5° in classifica: è al 17° posto nella graduatoria di questa spesa (271.954 euro spesi). Sempre mirati gli investimenti del Cittadella: è 11° in B, ma ha versato agli agenti solo 137.238 euro (meno ha speso solo il Lecco).

Il Modena è vicino al milione: spesa di 987.722 per i canarini. Allargando l’orizzonte, anche in questo aspetto la Serie A viaggia su un altro pianeta con un totale di 220 milioni spesi (comanda l’Inter con 34,8 milioni, chiude la classifica il Frosinone con 2,6 milioni, meno di Parma, Spezia, Cremonese, Sampdoria e Venezia che sono in B).

Giusto per fare qualche nome di agenti con cui la Reggiana ha lavorato negli scorsi mesi: il recente rinnovo fino al 30 giugno del 2025 di capitan Paolo Rozzio ha coinvolto i manager dell’Mci Sports Consulting, con i procuratori Francesco Iovino e Matteo Coscia presenti alla conferenza stampa della scorsa settimana, quando è stata ufficializzata la notizia.

Si affidano alla stessa agenzia Romagna e Pettinari: la Tmp Soccer Srl, che comprende gli agenti Alberto Bergossi, Manuel Montipò, Fausto Pari, Tullio Tinti, Lorenzo Agabiti, Paolo Castellini, Bruno Larosa e Andrea Manfredonia, che hanno curato anche le operazioni riguardanti Nardi (ora al Benevento). A metà novembre Girma e Varela hanno prolungato i loro contratti: l’agente è lo stesso, ovvero Gabriele La Manna. E ancora: Sampirisi è della "scuderia" di Giuseppe Riso, così come Melegoni. Riso vanta tra i propri assistiti calciatori di assoluto livello come Tonali del Newcastle, Frattesi e Carlos Augusto dell’Inter, ma anche Buongiorno del Torino e Cristante e Mancini della Roma, per citarne alcuni. L’ex giocatore della Reggiana Giovanni Bia è il procuratore di Cigarini.