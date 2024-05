Goretti è vicinissimo alla Fiorentina. Incontro con patron Amadei, poi la firma

Roberto Goretti è vicinissimo a chiudere la sua storia con la Reggiana. Il divorzio è sofferto, ma non si può dire no al matrimonio con la Fiorentina.

Sì, a meno di clamorosi colpi di scena, Goretti diventerà un manager del club viola. I tempi sono brevi: Roberto entro la settimana incontrerà Romano Amadei e poi firmerà per il prestigioso club toscano. Si parla di un contratto biennale e Goretti, 48 anni, diventerà il braccio destro di Daniele Pradè, 57 anni, che ha spinto molto per averlo in viola.

Tutto questo anche se Goretti ha il contratto con la Reggiana fino a giugno 2025. Il manager perugino aveva infatti prolungato il suo accordo con il club granata nel giugno 2023, dopo la splendida promozione in Serie B.

Ma questo legame non sarà di certo un ostacolo per il suo approdo alla Fiorentina. Patron Amadei sa benissimo che nella vita ci sono occasioni che si devono prendere al volo e questa per Goretti è una di quelle. Tra l’altro i due si stimano parecchio e in questi due anni sono andati d’accordissimo. Quindi, via libera.

Chi arriva? Se la scelta sarà di Carmelo Salerno, non ci sono dubbi: al posto di Goretti il presidente prenderebbe subito Roberto Gemmi, 49 anni, che ha appena portato alla salvezza il Cosenza. Per lui anche una parentesi al Brescia e diversi anni al Pisa.

Con Gemmi arriverebbe il suo vice, Armando Perna, ex bandiera del Modena (oltre trecento presenze con i canarini) e dall’estate 2022 dirigente del Cosenza. Perna è un grande amico di Carmelo Salerno: si sono conosciuti ai tempi in cui erano entrambi al Modena.

Tra i candidati anche Paolo Bravo, 50 anni, che ha fatto le fortune del Sudtirol, portandolo a una storica promozione in Serie B e alle due successive salvezze.

Catellani ha firmato. Intanto, il reggianissimo Andrea Catellani, 38 anni, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Modena, promosso dal settore giovanile, di cui era responsabile, dopo il divorzio del club canarino da Davide Vaira.

a.lig.