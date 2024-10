Il salto in A quotato 21. Solo 5 team pagati di più

I bookmakers quotano a 21 la promozione in Serie A della Reggiana (contemplati nella valutazione sia l’arrivo tra le prime due che l’eventuale salto in A tramite playoff), mentre il primo posto granata è quotato 41.

Lo dicono i bookmakers italiani e sono le quote maturate dopo i primi sette turni del campionato, che non ci hanno detto tutto, ma sono indicativi.

E lo Spezia? Le aquile domani ospiteranno la squadra di William Viali alle 15: il salto in A è quotato 4.50, mentre la vittoria del campionato a 13.

Una differenza netta tra le due, e d’altronde questo trova conferme nei valori assoluti, e di conseguenza nei differenti obiettivi stagionali delle due società. Poi, si sa: al campo l’ultima parola.

Tornando alle quote delle agenzie di scommesse sulla Serie B, troviamo il Palermo favorito sia per la promozione (2) che per la vittoria del torneo (4). Segue il Sassuolo: 2.25 la promozione e 5 il primo posto. La Cremonese vede 2.30 come quota promozione e 6.50 la vittoria. Ha scalato posizioni il Pisa: 3.50 la promozione e 9 il primo posto. Le cifre aumentano con la Sampdoria, che vede la promozione pagata 3.50 e il primo posto ben 13. La migliore neopromossa risulta essere il Cesena: promozione a 6.50 e primo posto quotato 15. Il Brescia vede il salto in A a 5.50 e la vittoria a 17. Perde quota la Salernitana: quota 5 la promozione, ben 21 la vittoria. Lo "scudetto" della B di Frosinone, Modena e Mantova ha la stessa quota: 34. Il salto in A, invece, è di 7.50 per i ciociari, 9 per i cugini oltre Secchia e 10 per i mantovani.

A quota 51 troviamo le vittorie di Cosenza e Juve Stabia: il salto in A, per entrambe, è quotato 26. Il Catanzaro: 67 la vittoria, 13 il salto. Al penultimo posto ci sono Sudtirol e Cittadella, con la vittoria pagata 101: il salto in A, invece, è dato a 29 per il Sudtirol e 26 per il Cittadella. Chiude la Carrarese con cifre altissime: la promozione paga 51, e la vittoria del torneo addirittura 201.

Dato che ci siamo, ecco cosa dicono i bookmakers sulla gara di domani in programma al "Picco". La vittoria dei liguri è quotata a 1.95, e quella della ‘Regia’ a 3.90: difficile ma non impossibile. Il pari, invece, a 3.50.

Una curiosità, visto che i tifosi granata non esultano da 239’ ad un gol: la rete di Cedric Gondo è quotata a 4.75. Quella del bomber dello Spezia Francesco Esposito, giusto per vedere le proporzioni, è pagata 3.10.

I più quotati di domani? Gli eventuali gol di Fiamozzi e Meroni, quotati a 23 l’uno.