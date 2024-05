Goretti: summit da Amadei. Oggi il ds diventa... viola

Oggi Roberto Goretti colorerà di viola il suo futuro.

Nel tardo pomeriggio, il diesse dirà al patron Romano Amadei che ha deciso di lasciare la Reggiana per volare alla Fiorentina dove farà il braccio destro del direttore sportivo Daniele Pradè.

Troppo forte il richiamo della Serie A, ma soprattutto di un club prestigioso come quello viola. Amadei straccerà idealmente il contratto che lega il diesse alla Reggiana fino a giugno 2025 e ’benedirà’ Goretti per la sua nuova avventura. Del resto tra i due c’è da sempre grande feeling.

A meno di clamorosi colpi di scena, finirà così l’incontro che si svolgerà oggi pomeriggio nell’ormai famoso chalet del patron di Immergas.

Al summit ci saranno anche Carmelo Salerno, Giuseppe Fico e Vittorio Cattani. Nessuno proverà a trattenere Goretti, che in granata ha ottenuto una promozione in Serie B e una bella salvezza. Troppo forte il richiamo di una big per cercare di fargli cambiare idea.

Così da stasera la Reggiana dovrà riempire la casella del direttore sportivo.

In pole position Roberto Gemmi con il vice Armando Perna, tra gli artefici della salvezza del Cosenza e grandi amici di Salerno. Piace anche Paolo Bravo, ’ingegnere’ del sorprendente Sudtirol, che ha portato a una storica promozione in cadetteria e a due successive salvezze.

Qualcuno sostiene che la dirigenza granata stia pensando anche a Marcello Pizzimenti, vice di Goretti, che non seguirà il suo mentore a Firenze.

Sinceramente pare una figura un po’ debole per affrontare un campionato di Serie B. Il dirigente palermitano potrebbe comunque restare alla Reggiana, dove si è fatto apprezzare.

Per quanto riguarda Alessandro Nesta, la sua conferma resta un punto interrogativo. Con la salvezza l’allenatore ha ottenuto il rinnovo automatico, ma non è detto che resti.

E l’addio di Goretti, che lo ha voluto a tutti i costi alla guida della Reggiana, sicuramente lo allontana dalla panchina granata. Il mister con il diesse quest’anno ha avuto qualche contrasto, ma il rapporto di stima reciproca è intatto.

Se poi dovesse chiamare la Serie A, cioè il Monza del suo grande amico Adriano Galliani, difficilmente Nesta direbbe di no.