Granata dribblomani. Sono i top del campionato

La Reggiana è la squadra che ha effettuato più dribbling riusciti in tutta la Serie B nel corso del girone d’andata: ben 302, che in 19 turni (esclusa la gara di Mantova, in quanto la prima del girone di ritorno) significa una media di 15,9 dribbling andati a buon fine a partita.

La Lega B in questa sosta sta rendendo noti alcuni primati della prima parte di stagione e la ‘Regia’ è protagonista, anche un po’ a sorpresa: non è solo la squadra con più contrasti vinti nel girone d’andata (355), ma anche quella con più dribbling riusciti.

Altre curiosità del girone d’andata: la squadra col possesso palla medio più alto è il Mantova con un 61,39%. La compagine che ha calciato di più è al sud: il Cosenza con 297 tiri complessivi. Per quanto riguarda il miglior gol dell’ultimo turno, alla fine ha avuto la meglio l’acrobazia di Moncini del Brescia al 96’ contro la Cremonese (1-1): così hanno votato i tifosi che seguono i profili social della Lega B, e niente da fare per la magia da 40 metri di Maggio a Mantova.

Tornando all’ottimo dato dei dribbling riusciti: considerando anche il primato nei contrasti, si può evincere il coraggio di questa squadra, che non si tira indietro nei duelli sia offensivi che difensivi. Tra i giocatori più estrosi c’è sicuramente Vergara, che è al secondo posto in Serie B per palloni portati al piede in area di rigore (21, come Di Francesco del Palermo, e uno in meno di Kvernadze del Frosinone), spesso frutto di dribbling. Anche Portanova è determinante per il primato: nessuno ha calciato più di lui in tutta la B, ben 49 volte, e spesso la conclusione, viste le sue caratteristiche, è arrivata proprio dopo dei dribbling. Si distingue anche Sersanti, che ha subito più falli di tutti tra i granata, ben 34, chiaramente spesso dopo dribbling andati a buon fine (Portanova ha subito 30 falli, e poi c’è Vergara a quota 29, a confermare come siano loro i giocatori più pericolosi nel saltare l’uomo). Da non sottovalutare anche Ignacchiti, con 20 falli subiti. Anche Maggio merita menzione: 16 falli subiti, solo Sersanti, Portanova, Vergara, Ignacchiti e Gondo ne hanno subiti di più. Maggio, però, ha giocato solo 348’ (ben 19 compagni hanno disputato più minuti). Non tutti i falli subiti sono dribbling riusciti, ma sicuramente la sua pericolosità è alta visto il minutaggio.