Granata inguardabili: a Lecco è tracollo. I lombardi non vincevano dal 26 dicembre

LECCO

1

REGGIANA

0

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore (32’st Guglielmotti), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti (36’st Lunetta), Galli (11’st Frigerio); Crociata, Novakovich (36’st Inglese), Buso. A disp.: Saracco, Smajlovic, Salcedo, Salomaa, Capradossi, Ierardi, Beretta, Lemmens. All.: Malgrati

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli (19’pt Szyminski); Fiamozzi (30’st Pettinari), Cigarini (19’st Reinhart), Bianco, Pieragnolo; Portanova (1’st Blanco), Melegoni; Gondo (19’st Okwonkwo). A disp.: Sposito, Motta, Varela, Libutti, Romagna, Antiste, Pajac. All.: Nesta

Arbitro: Minelli di Varese (Galimberti e Luciani; IV ufficiale Manzo; Var Meraviglia, Avar Longo)

Rete: Ionita al 15’st.

Note: spettatori 3966 (903 nel settore dei reggiani), per un incasso totale di 49.644,70 euro. Ammoniti Marcandalli, Degli Innocenti, Cigarini, Bianco, Szyminski, Ionita e mister Malgrati. Angoli: 4-2. Recuperi: 4’ e 6’. Prima dell’inizio osservato 1’ di raccoglimento per la tragedia di Suviana. Cooling break per il caldo a metà di ogni tempo.

In uno scenario che poteva essere perfetto per scrivere un’altra pagina del romanzo granata, la Reggiana sbaglia tutto e perde per la prima volta in questa Serie B due volte di fila. Non ne è andata dritta una: contro un Lecco che ha tenuto le distanze strette si sono visti tantissimi errori nei passaggi che hanno dato fiducia all’ultima della classe nelle ripartenze. Il Lecco ha un piede e mezzo in C, non vinceva dal 26 dicembre e veniva da uno score di 10 sconfitte e 3 pareggi. Decisivo il gol di Ionita all’ora di gioco dopo uno schema su punizione: determinante la sfortunata deviazione di Rozzio. La Reggiana ancora una volta ha sbagliato gara contro una compagine che in classifica è dietro: ha rivitalizzato il Lecco come aveva fatto col Cittadella (che non trionfava a sua volta da 11 turni). I playout per la Reggiana sono distanti 5 punti, ma i playoff sono a quattro. Quindi una situazione di classifica ancora buona. Il calendario un po’ meno.

Tornando a Lecco, è andato davvero tutto storto: grande sterilità offensiva (un solo tiro nello specchio della porta, messo sopra la traversa da Melgrati), un infortunio rimediato da Marcandalli, e una squalifica che (per la terza volta in stagione) colpirà Bianco che era diffidato.

In questo senso Nesta, per il prossimo fondamentale impegno col Cosenza di venerdì al "Città del Tricolore" (ore 20.30) ritroverà almeno Kabashi.

Nulla ha scosso ieri i granata. Né i cambi, con Blanco evanescente, né le parole del pre gara negli spogliatoi del patron Romano Amadei, ieri visibilissimo con una giacca rosso sgargiante. Rosso come il semaforo che per ora è sulla strada dei granata verso la permanenza in Serie B.

La Reggiana vuole e deve far tornare questo semaforo verde, per riprendere la marcia verso un obiettivo che, al di là delle ultime due gare, sarebbe meritato.