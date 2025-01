Guidetti non fa drammi: "Prestazione di spessore"

"Il nostro umore ha due volti: siamo arrabbiati per il risultato immeritato, ma anche consapevoli e sereni perché la prestazione c’è stata e non vediamo l’ora di preparare al meglio la prossima gara". Massimiliano Guidetti (foto), che sostituiva lo squalificato William Viali, non ha la faccia di uno che ha perso per un rigore al centesimo minuto. "Non ha senso venire qui a lanciare le bottigliette: la rabbia ce la teniamo dentro e speriamo di trasformarla in energie positive per il prossimo match". Decisivi gli episodi, dal rosso di Ignacchiti al rigore di Vido. "Vero, però abbiamo fatto bene contro una squadra forte e in una ambiente caldo. Abbiamo messo in campo buone qualità di gioco". Poi entra nel merito di un episodio. "I ragazzi si sono lamentati nel primo gol del fatto che nessuno avesse sentito il fischio dell’arbitro sulla punizione. Sugli altri episodi mi dicono che sono molto chiari e netti quindi non ho nulla da dire, anche perché non avendoli rivisti mi viene difficile giudicarli". Hanno fatto il loro esordio sia Sosa che Kumi. "Hanno dato il loro contributo come tutti". Sconfitta brutta, ma la squadra ha mostrato carattere. "Sì, abbiamo un’identità che ci consente di poter ripartire subito". Poi si ritorna al Var. "Diciamo che non siamo particolarmente fortunati, per non esagerare. Rimarco la prestazione di squadra: anche in dieci meritavamo di fare risultato". Vido croce e delizia: gol e rigore causato. "Era molto abbattuto ma sono cose che succedono, deve stare sereno". Sulla classifica. "Rimane corta, dobbiamo pensare alla prestazione e questo ci lascia serenità".

Compleanno infelice per Bardi. "Abbiamo dato tutto e dispiace perdere così. I dialoghi con l’arbitro? Sono il capitano e devo farlo, a volte non ci tornava qualcosa e chiedevo spiegazioni". Cerri ha segnato di testa con troppa libertà. "Sì, qualcosa abbiamo sbagliato, anche se non abbiamo sentito il fischio ma evidentemente serviva più attenzione. Ma anche in dieci non ci siamo scalfiti, siamo un grande gruppo".

Giuseppe Marotta