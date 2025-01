Ha firmato il primo uruguaiano della Regia. Il Bari tenta Vido: l’affare può andare in porto

Il Bari è sulle tracce di Luca Vido. I pugliesi che proprio domani saranno al ‘Città del Tricolore’ per il primo match di questo 2025 hanno chiesto informazioni ai rappresentati dell’attaccante che a giugno andrà in scadenza di contratto.

La Reggiana avrebbe un’opzione di rinnovo biennale da poter esercitare prima della fine della stagione a cifre già stabilite nell’era Goretti, ma al momento non sembra intenzionata ad esercitarla. Eppure le prestazioni del centravanti classe ’97 sono quasi sempre state buone, quasi eccellenti se si confrontano i minuti di utilizzo (526’), il rendimento (3 gol e 2 assist) e il fatto che Vido è reduce da un grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere gran parte della scorsa stagione.

Insomma, prima di cederlo ‘a cuor leggero’ bisogna pensarci bene anche perché le alternative (De Luca in particolare) non sembrano offrire un salto di qualità così evidente.

Di sicuro fa un po’ specie il ‘timing’ con cui i ‘galletti’ hanno sondato il terreno, visto che domani saranno avversari sul campo, ma in tempi di calciomercato non ci si meraviglia più di niente.

Nel frattempo è diventato ufficiale l’ingaggio del difensore Joaquin Sosa, che ha compiuto 23 anni proprio ieri, di proprietà del Bologna che arriva in prestito fino al termine della stagione. Ieri ha svolto le visite mediche di rito e si è già messo a disposizione di mister Viali che valuterà se portarlo già in panchina per la gara di domani. ‘Stopper’ mancino (189 cm per 80 kg) Sosa ha nel proprio curriculum anche 10 presenze in Serie A nella stagione 2022-2023, di cui sette da titolare, sotto la gestione di Thiago Motta. Successivamente si è trasferito in prestito alla Dinamo Zagabria dove però non ha trovato lo spazio che ci si aspettava e il club croato non ha esercitato il diritto di riscatto previsto nell’accordo. Nel gennaio del 2024 è quindi volato in Canada per una nuova esperienza con il Montreal FC nella Major League Soccer (Serie A americana) e qui si è prontamente rilanciato giocando 19 partite, l’ultima delle quali lo scorso 20 ottobre contro il New York City FC.

Si tratta, tra l’altro, del primo calciatore uruguaiano nella storia della Reggiana che però non si fermerà al suo ingaggio. Il ds Pizzimenti è infatti al lavoro per un altro difensore centrale (piace Coppola del Pisa, ora alla Vis Pesaro), per un laterale sinistro, per una mezzala (che non sarà Zuccon che non ha mai convinto né Viali né i dirigenti) e per un centravanti. Per avere il quadro completo però bisognerà avere un po’ di pazienza e alcune operazioni potrebbero essere finalizzate solo a ridosso degli ultimi giorni di mercato che terminerà lunedì 3 febbraio. Si lavora anche in uscita, con Fiamozzi e Kabashi a cui non saranno prolungati i contratti e che potranno accasarsi altrove già in questa finestra invernale.