I due granata ospiti del consorzio ’Big Mat’. Antiste e Vergara abbracciano lo sponsor

Nella giornata di ieri una delegazione di dirigenti e calciatori della Reggiana è stata ospite della EdilQuattro di Rubiera che, insieme all’azienda Catti Valerio, formano il sodalizio BigMat, il più grande consorzio d’Europa per l’acquisto e la rivendita di materiale edile.

"Siamo una famiglia appassionata di calcio e da sempre sostenitrice della Regia - dice Luca Bellei, titolare di EdilQuattro -; da quando avevo dieci anni, mio padre Claudio e mia madre Antonietta mi portavano ogni domenica prima al Mirabello e poi al Giglio per tifare i granata. Quando si è aperta l’opportunità di entrare nel pool degli sponsor non ci abbiamo pensato due volte, cogliendo al volo l’occasione per sostenere la nostra città e la squadra del cuore".

"La partnership di Catti Valerio con Reggiana è il sogno di un bambino che è diventato grande - attacca Fabio Catti figlio del titolare dell’azienda - Da piccolo vedevo come un mito chi indossava la maglia della mia città e ho sempre desiderato legare in qualche modo il nostro nome al granata. Affianchiamo la Reggiana in un anno di grande crescita e cambiamento, con una proprietà forte che ci rende

ancora più orgogliosi di essere vicini alla società".

Nella foto, da sinistra: Janis Antiste, Fabio Catti, Luca Bellei, Antonio Vergara e Vittorio Cattani.