I recuperi. Lecco e Brescia guadagnano un punto sui granata

Finalmente la classifica di Serie B è priva di asterischi: coi recuperi di ieri, tutte le venti squadre hanno disputato 14 partite a testa. Non è cambiato nulla a livello di posizione per la Reggiana (si sono però avvicinate di un punto Lecco e Brescia) visto che sia Como-Lecco che Sudtirol-Brescia sono terminate in parità.

Senza reti il derby lombardo, atteso dalle tifoserie da cinquant’anni. Uno a uno, invece, tra Sudtirol e Brescia. Vantaggio locale con Tait al 7’. Poi le rondinelle restano in dieci per espulsione di Olzer (47’), ma al 79’ l’ex Frosinone Borrelli ha trovato il pari. Lecco e Brescia, per le loro vicende, hanno cominciato tardi il campionato, ma finalmente ora tutto è allineato e si può avere una visione completa della situazione quando mancano cinque turni al termine del girone d’andata.

Questa la classifica completa: Venezia 30, Parma 30, Cremonese 25, Como 25, Palermo 24, Catanzaro 24, Modena 23, Cittadella 22, Cosenza 19, Bari 18, Pisa 17, Sudtirol 17, Sampdoria (-2) 16, Reggiana 16, Brescia 15, Ascoli 13, Lecco 13, Spezia 10, Ternana 8, FeralpiSaló 7.