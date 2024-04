Ieri prima della partita: cori e fumogeni per Cigarini e compagni. In trecento accolgono il pullman granata

Il pullman della Reggiana arriva all’imbocco del viale che porta al ‘Città del Tricolore’ come da previsioni alle 14,38, puntualissimo. Scortato dall’affetto incondizionato di circa trecento tifosi si fa largo tra una lunga schiera di torce e fumogeni rigorosamente tutti a tinte granata. Gruppo Vandelli e Teste Quadre rispolverano uno dei cori più iconici, storici e intramontabili come ‘Forza vecchio cuore granata’ gridato a squarciagola e seguito a ruota dal più classico e ‘terra terra’ dei ‘Noi vogliamo questa vittoria’ e l’immancabile ‘Siamo sempre con voi…Siamo sempre con voi…Non vi lasceremo mai!’. Il vettore griffato Gaspari procede ovviamente marce basse e dà un paio di colpi di clacson per salutare gli ultras. L’ultimo ‘check-in’ è però un po’ più avanti, dopo l’ultima rotonda, dove Melo – ormai diventato il tifoso ‘vintage’ per antonomasia – sventola fiero la propria bandiera agitando un pugno al cielo. Il clima primaverile è perfetto per gustarsi una partita di calcio e anche per vivere un pomeriggio spensierato con gli amici e gli affetti più cari. C’è chi pensa che sia ‘solo una partita di pallone’ e invece, come si può ben vedere anche dalle immagini, c’è sempre molto molto di più.

Francesco Pioppi