Il Cile di Sanchez si allena a Calerno

Il ‘Nino Maravilla’ a Calerno. L’interista Alexis Sanchez e la sua nazionale cilena si stanno allenando al campo sportivo ‘Bellarosa’ (rigorosamente a porte chiuse) in attesa di giocare l’amichevole contro l’Albania domani alle 20,45 al ‘Tardini’ di Parma, città dove la ‘Roja’ ha invece scelto di alloggiare.

Grazie agli ottimi rapporti sviluppati con la Reggiana dai dirigenti della società della piccola frazione di Sant’Ilario è nata anche l’opportunità di organizzare una amichevole che coinvolgerà la Primavera di Andrea Costa.

La partita è in programma sabato, molto probabilmente a porte chiuse. Tutto questo solo se il match con l’Albania non avrà strascichi dal punto di vista fisico per la formazione del Cile.

Dopo aver affrontato l’Albania - nazionale che conta su giocatori di livello internazionale come il nerazzurro Asllani e come il terzino Mitaj (Lokomotiv Mosca) e l’attaccante Sikan (Shaktar Donetsk) per cui si muoveranno diversi scout di grandi club – la ‘Roja’ se la vedrà quindi con i ragazzi di Costa, che stanno risalendo la classifica dopo un inizio complicato. Ora i granatini vedono addirittura la zona play-off.

Tornando al Cile del commissario tecnico Ricardo ‘El Tigre’ Gareca, martedì alle 21 giocherà con la Francia allo stadio ‘Velodrome’ di Marsiglia.

A conferma dell’attaccamento di Sanchez alla propria nazionale c’è un messaggio che il giocatore ha lanciato su Instagram proprio poche ore fa: ‘Giovani cileni non smettete mai di sognare. Rappresentare il proprio paese è una cosa bellissima’ a corredo il ‘Nino Maravilla ha postato anche l’anno del suo esordio con il Cile, ovvero il 2006. Assieme a lui ci saranno anche altri grossi calibri come il difensore Maripan (Monaco) e l’ala sinistra Brereton Diaz (Sheffield United).