Il Como vuole Sampirisi, ciao ciao Loizou

Il Como vuole strappare Mario Sampirisi alla Reggiana. Il club di proprietà di Robert Budi e Michael Hartono che tre giorni fa ha sfidato i granata al ‘Città del Tricolore’ punta con decisione alla promozione diretta e sta cercando di rinforzarsi in ogni reparto. Non sorprende quindi che il ds Carlalberto Ludi abbia sondato il terreno per provare ad assicurarsi uno dei difensori più duttili ed esperti della categoria. La risposta del ds Roberto Goretti, a grandi linee, è stata più o meno quella che contraddistingue la filosofia del nuovo corso granata: tutti i giocatori sono importanti, ma nessuno è incedibile. Per la serie: se alla Reggiana verrà recapitata una proposta economica (o anche tecnica…) molto conveniente, allora anche un senatore come Sampirisi (foto) potrebbe essere ceduto. Al momento, va precisato, non si è ancora arrivati a questo punto, ma con il mercato aperto fino alle 20 del 31 gennaio e tante squadre che ambiscono a fare un salto di qualità, non va dato nulla per scontato. Se dovesse partire Sampirisi, Nesta avrà un nuovo rinforzo in grado di prenderne il posto senza mettere in difficoltà un reparto che in ogni caso – pur con caratteristiche diverse – ha sempre un Paolo Rozzio da rispolverare alla prima occasione. Un altro che potrebbe lasciare il granata è Filippo Nardi, su cui ha chiesto informazioni il Benevento che ha già accolto Eric Lanini. Il centrocampista classe ’98, tra i protagonisti della promozione dello scorso anno, è in prestito dalla Cremonese con obbligo di riscatto in caso di salvezza e sulla questione dovrà quindi intervenire anche il club lombardo. Visto lo scarso utilizzo e il contestuale arrivo di Tobias Reinhart, Nardi potrebbe anche essere ceduto, ma allo stesso tempo non viene considerato attualmente un esubero. Discorso diverso invece per Jacopo Da Riva, centrocampista dell’Atalanta ma ancora a Reggio, e Stefano Pettinari pure lui in attesa di una sistemazione ma ‘forte’ di un contratto fino al giugno 2025. Sembrava a un passo dall’Ascoli, ma poi non se n’è fatto nulla. Ora lo cercano Cremonese e alcuni team di C, ma lui non sembra avere fretta. Nel frattempo l’Osijek oggi riscatterà definitivamente Andrè Duarte, difensore portoghese ingaggiato in estate e poi ceduto in Croazia. Nelle casse della Reggiana entrerà un piccolo indennizzo. Tramontata la pista che portava all’attaccante Loizos Loizou che passa all’Heerenveen (Olanda) per una cifra vicina ai 2 milioni di euro.