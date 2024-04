Il diktat è uno solo: chiudere la crisi. Palermo più forte, ma servono punti. Occhio al cecchino Brunori (15 gol)

Ci sono quei momenti della stagione in cui le squadre sono chiamate a dare una risposta forte e decisa, e quando capita a fine campionato le cose si complicano parecchio, perché c’è pochissimo tempo per riscattarsi.

Oggi per la Reggiana, quando alle 16.15 inizierà la sfida col Palermo, arriverà quel momento.

I rosanero sono sesti con 52 punti e stanno lottando per i playoff: non vince da cinque partite (ultimo successo il 10 marzo, 1-0 a Lecco) e in casa hanno gioito l’ultima volta il 17 febbraio (3-0 sul Como).

La Reggiana sta vivendo il peggior momento della stagione: non aveva mai perso tre partite di fila e il 4-0 casalingo col Cosenza è una ferita che brucia ancora. La Sicilia storicamente è terra di conquiste: si sono alternate diverse dominazioni nei secoli che hanno arricchito il patrimonio culturale della Trinacria, vedesi Arabi e Normanni. Per Alessandro Nesta non sarà facile, ma conquistare l’isola per un giorno sarebbe sinonimo di un passo deciso verso quella salvezza che si sta complicando.

I granata hanno 40 punti e sono a +4 sulla zona playout. Uno scenario discreto, che richiede, però, ancora uno sforzo. I 1332 chilometri che separano Reggio da Palermo non hanno spaventato i tifosi, e il loro amore va oltre ogni contestazione post Cosenza: i supporters granata saranno circa 350 e si sono portati al 3° posto per numero di ospiti presenti al "Barbera" in questa B (meglio solo Catanzaro con 1048 e Sampdoria con 494). Non mancano per Nesta i pensieri: assenti Bardi, Sampirisi e Girma, tre pilastri. Nel 3-4-2-1 davanti a Satalino ci saranno Rozzio e Marcandalli (Romagna è rimasto a casa per un affaticamento al flessore destro), mentre a destra Szyminski (ha avuto problemi di lombalgia) se la gioca con Libutti, con quest’ultimo favorito. Sulle corsie ecco Fiamozzi e Pieragnolo, in mezzo rientra Bianco e farà coppia con Kabashi. A Portanova e Melegoni il compito di innescare Gondo, che è a secco da 98 giorni, ma che nell’agosto 2022 segnò con l’Ascoli una tripletta al "Barbera". In diffida, in ottica derby col Modena del 1° maggio, ci sono Gondo, Marcandalli, Pieragnolo e Rozzio. L’avversario è il Palermo di Michele Mignani, che a ottobre fu esonerato dal Bari proprio dopo l’1-1 dei pugliesi a Reggio. Rosanero in campo con un 3-4-1-2: Pigliacelli in porta, Diakitè, Lucioni e Nedelcearu (favorito su Ceccaroni) in difesa. Sugli esterni pronti Buttaro e Lund e in mediana Henderson e Gomes. A Di Francesco il compito di inventare per Mancuso e per il grande ex Brunori, pericolo numero uno con 15 gol (il 31 luglio del 2022 in Coppa segnò una tripletta proprio ai granata). Mignani ha recuperato Ranocchia, centrocampista arrivato a gennaio autore di 4 gol in 8 partite: oggi, probabilmente, sarà l’arma in corso. Dopo l’impresa del "San Nicola" la Reggiana sogna di sbancare un altro tempio del sud: servono risposte, serve tornare a punto.