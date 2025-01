Il Gos ha voluto analizzare bene le dinamiche del caso Dorval. Stop alla trasferta a Salerno. Anzi no, via libera dal Viminale

Prima sì, poi no, poi ancora sì. I tifosi della Reggiana hanno vissuto alcune ore d’incertezza perché la prevendita per la partita di Salerno, iniziata regolarmente martedì a mezzogiorno attraverso il circuito ‘Ticketone’, era poi stata sospesa in tarda serata.

Alla base di questa interruzione ci sarebbe stata la volontà del ‘Gos’ di verificare in maniera più approfondita anche le dinamiche del ‘caso Dorval’ oltre che il coefficiente di rischio della trasferta stessa. Dopo alcune ore di riflessione e verifica, la situazione è poi tornata alla normalità, con la prevendita che è stata ripristinata e i titoli di accesso allo stadio ‘Arechi’ (14 euro ciascuno per gli ultras reggiani) nuovamente disponibili. In quelle ore di impasse la Reggiana aveva diffuso un comunicato in cui ribadiva con forza la presa di distanza dall’episodio accaduto durante la gara con il Bari e riportato anche nel referto del giudice sportivo: ‘AC Reggiana – si legge nella nota firmata dal presidente Salerno - ribadisce la ferma e assoluta condanna all’episodio e a qualsiasi manifestazione discriminatoria che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica. Nella tradizione della Società granata non ci sono precedenti che riguardino sanzioni di questa natura ed, anzi, il Club si è sempre impegnato e distinto in azioni concrete sul territorio per favorire qualsiasi forma di tolleranza, rispetto della diversità e inclusione, come più volte riconosciuto con apprezzamenti pubblici dalle Istituzioni Civili e Sportivi, nazionali e internazionali’. Diventa impossibile dimostrare che a ‘sbloccare’ la situazione sia stata la presa di posizione netta, peraltro già precedentemente espressa, da parte del club, ma le tempistiche sono certamente singolari e coincidono. Al momento i tifosi della Reggiana che hanno già acquistato il biglietto per sabato (ore 15) sono 347 sui 2000 posti che la Salernitana ha riservato nel settore ospiti.

Nel frattempo è già stata attivata, ma questa volta attraverso il circuito ‘Vivaticket’, anche la prevendita per il match contro il Palermo in scaletta domenica 26 gennaio alle 15. I biglietti possono essere acquistati online, nei punti vendita autorizzati e al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16/B.

Francesco Pioppi