Il portiere ha perso l’occasione di un contratto dorato in Arabia Saudita perché i friulani hanno raggiunto il limite delle cessioni all’estero. Silvestri resta a Udine per ’colpa’ di Pafundi

Il trasferimento di Simone Pafundi al Losanna continua a far ‘discutere’ e tocca da vicino il destino di un reggiano doc. È il caso di Marco Silvestri (foto), portiere dell’Udinese che – secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb – avrebbe perso l’occasione di un (dorato) trasferimento all’Al Shabab (club della massima serie in Arabia Saudita) per ‘colpa’ dell’operazione che ha portato il trequartista a giocare nella Serie A svizzera anziché alla Reggiana. Con il passaggio di Pafundi al Losanna, l’Udinese ha infatti raggiunto il limite massimo delle cessioni all’estero in una singola stagione (sette in totale). Il portiere originario di Sologno di Villa Minozzo pare avesse già dato l’assenso al suo trasferimento visto anche che, nel frattempo, il tecnico Cioffi – subentrato in corsa a Sottil – aveva cambiato le gerarchie preferendogli Maduka Okoye.

Ufficiale invece il passaggio del difensore Gabriele Guarino dall’Empoli al Modena. Si tratta di un buonissimo prospetto, classe 2004, protagonista con l’Italia Under 21 agli ultimi mondiali di categoria. Il Lecco ha invece definito al fotofinish l’arrivo di Inglese, ex attaccante del Parma, e accolto anche il difensore Capradossi (svincolato) mentre ha ceduto l’attaccante Lorenzo Di Stefano ai canarini che gli hanno fatto firmare un accordo fino al 2026.

Ufficiale anche il passaggio del trequartista Mirko Antonucci dallo Spezia al Cosenza, buon colpo quello messo a segno dai calabresi (11 reti per lui la scorsa stagione a Cittadella). Chaka Traorè passa invece al Palermo: l’attaccante ivoriano classe 2004 di proprietà del Milan arriva in Sicilia con la formula del prestito. Ufficiale anche il passaggio (in prestito) dell’ex granata Abdoul Guiebre dal Modena al Bari che ha trattenuto il fantasista Mattia Aramu che aveva richieste da Sampdoria, Cosenza e Ternana. A proposito di ex, Gabriel Lunetta passa dal Sudtirol al Lecco, mentre il Pisa ha ceduto Emanuel Vignato alla Salernitana in Serie A, dove va anche David Okereke che lascia la Cremonese e passa al Torino. La squadra di Stroppa non resta però con le mani in mano e piazza il colpo Dennis Johnsen che arriva dal Venezia a titolo definitivo e firma fino al giugno del 2027.

Francesco Pioppi