Il presidente salerno visita la sede. Il legame con la Croce Verde: "Uniti da passione e sacrificio»

Il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, ieri ha fatto visita alla Croce Verde di Reggio. Il dirigente è stato accolto dai vertici delle due realtà che costituiscono la famiglia Croce Verde: Pubblica Assistenza e Onoranze Funebri, la prima rappresentata dalla presidente Maria Teresa Cozza e dal direttore Alberto Panciroli, la seconda da Domenico Schiatti e Stefano Bigliardi. "Per noi è una grande soddisfazione la vicinanza con la Reggiana – affermano – perché condividiamo molti aspetti: il legame fortissimo con la città e il territorio, la vicinanza alla comunità, ma anche temi che abitualmente costituiscono le basi dello sport, come la passione, il senso di squadra, l’impegno e lo spirito di sacrificio necessari per raggiungere qualsiasi obiettivo. Inviteremo tutta l’AC Reggiana ai festeggiamenti di ottobre per celebrare il 110° compleanno della Croce Verde di Reggio". Salerno: "Per noi è molto importante la vicinanza alla comunità anche attraverso collaborazioni con realtà che, come Croce Verde, lavorano anche attraverso il volontariato per garantire sostegno e aiuto a chi ha bisogno di assistenza".