Il (quasi) ex granata Pafundi lascia il Losanna: esperienza deludente in Svizzera per il giovane talento. Cavallini verso il trasferimento al Carpi

Giacomo Cavallini (foto a sinistra) è vicino a trasferirsi al Carpi, in Serie C. Un trasferimento che pareva chiuso già la scorsa estate, poi la Reggiana decise di tenere il terzino sinistro. Ma ora i tempi sono maturi: Cavallini non è stato convocato negli ultimi tre match, uscendo di fatto dai piani del trainer granata. Il difensore ha 20 anni e ha ovviamente bisogno di giocare: Carpi può essere la destinazione giusta, anche perché il club del diesse Marco Bernardi ha bisogno di un terzino sinistro. Ma gli estimatori di Cavallini in Serie C sono tanti. Finora il baby ha messo insieme 3 presenze in B per complessivi 44 minuti e 77 li ha giocati in Coppa Italia contro il Genoa a Marassi.

Intanto, parlando di (quasi) ex granata, il Losanna ha annunciato l’addio a Simone Pafundi (foto), classe 2006, che torna all’Udinese. Deludente il suo campionato: 2 presenze in campionato per 17’ totali.