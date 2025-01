Il trofeo va alle ragazze di Prandi che hanno battuto le granata grazie al gol decisivo di Maini al 48’ della ripresa. Reggiana sconfitta, Coppa Italia all’Original

ORIGINAL CELTIC Bhoys2REGGIANA1

ORIGINAL CELTIC BHOYS: Binini, Prandi, Bursi, Armao (25’ st Ferrari), Venturi, Rubaltelli (15’ st Mesoraca), Burani (20’ st Vioni), Chierici, Pagani, Vasirani (8’ st Maini), Danka (1’ st Bonacini). A disp. Pantusa, Spirito, Carloni, Pagani. All. Prandi.

REGGIANA: Ravanetti, Zise, Benozzo, Cavazza, Baccanti, Lenzini, Bazzani, Menotti (40’ st Massa), Tinelli, Fontanesi (28’ st Parizzi), Botti. A disp. Baiano, Casale, Como, Ferrarini, Macrì Malaguti, Mosca. All. Bazzini

Arbitro: Botti di Parma.

Reti: 10’ Tinelli (R); 15’ st Bursi (O), 48’ st Maini (O).

Reggiana femminile sconfitta nella finale della Coppa Italia mista di Eccellenza e Promozione. Il trofeo lo alzano le ragazze degli Original Celtic Bhoys che si impongono sulle granata in Zona Cesarini: e dire che la contesa sembrava essersi messa bene per le ragazze di Bazzini, avanti con un colpo di testa di Tinelli dopo 10’. Alla mezz’ora Matilde Ravanetti (nella foto) si supera e salva il risultato, respingendo un rigore di Pagani, poi è Botti a sfiorare il raddoppio centrando la traversa. Nella ripresa l’Original Celtic piazza la rimonta: Bursi, al 60’, risolve una mischia in area di rigore, poi al 93’ è una zampata di Maini a firmare il sorpasso.

Giovanili. Ennesimo stop per l’Under 17, sconfitti in casa 4-1 dal Bologna. Per i granata segna Turchi. La squadra di Orlandini rimane all’ultimo posto del girone.

La trasferta col San Marino, invece, porta in dote un pareggio e una vittoria ai granata: termina 0-0 il match dell’Under 14 di mister Liso, mentre l’Under 13 si impone 4-2.