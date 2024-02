In prova il mediano svizzero Bega. Un déjà vu dopo la favola di Girma?

Sembra un déjà vu perché anche a inizio 2023 ai campi di allenamento c’era un centrocampista svizzero giovane (e molto alto) in prova: un anno fa si trattava di Natan Girma, mentre ora parliamo di Leorat Bega.

Da lunedì è infatti in prova con la Reggiana e si allena ai campi di via Agosti. Bega è un mediano alto 193 centimetri e molto forte fisicamente: ha anche una tecnica sufficiente per destreggiarsi bene nella zona centrale del campo in impostazione.

In determinate situazioni, vista la struttura fisica, può anche essere impiegato come difensore centrale. Ha 20 anni, essendo nato il 18 luglio del 2003 a Ginevra, in Svizzera. È di origini kosovare e risulta svincolato dal settembre del 2022.

È tutto da scoprire, visto che tra i "grandi" ha nel curriculum soltanto 17 minuti giocati con la maglia del Wil (Serie B svizzera) nella stagione 2021-22.

Prima per lui ecco le esperienze nei settori giovanili di Friburgo, in Germania, e Servette, in Svizzera. Conta anche cinque gettoni con la selezione Under 19 della nazionale della Svizzera (anche un gol).

Riallacciandoci all’apertura, è facile e immediato alludere ad una parabola simile a quella di Girma, che iniziò proprio così la sua avventura a Reggio prima di diventare un punto fermo del reparto offensivo. Senza fare inutili (e probabilmente improbabili) paragoni, in ogni caso c’è curiosità per il ragazzo, che in queste settimane potrà misurarsi nelle sedute di allenamento con compagni d’alto livello, e lo staff granata avrà modo di vederlo ogni giorno da vicino.

A proposito di Girma: oltre a Romagna e Crnigoj, Alessandro Nesta per la sfida di sabato con la Ternana (ore 14 al "Città del Tricolore") potrebbe dover fare a meno anche dello svizzero.

Lo stesso tecnico lo ha spiegato post Cremona, quando Girma subentrò per giocare soltanto 16 minuti: Girma sta facendo i conti con un principio di pubalgia, un fastidio che in base alle situazioni può persistere per poco tempo o più, e che limita i calciatori nell’allenarsi normalmente. Il numero 80 granata, infatti, sta facendo in questi giorni differenziato.

Contro la Ternana c’è un tabù da sfatare, ovvero quello di vincere in casa contro squadre di bassa classifica. All’andata, in Umbria, la Ternana stravinse con un 3-0 senza appelli contro la peggior Reggiana della stagione. Ora la musica sembra un’altra.

Più in generale, potremo capire la dimensione del finale di stagione della Reggiana nel prossimo poker di gare. Sabato in casa con la Ternana, sabato 24 febbraio a Brescia, martedì 27 febbraio in casa col Sudtirol, e domenica 3 marzo con l’Ascoli. Saranno 16 giorni intensi.