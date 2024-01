In tribunale compagni contro alicia. Ieri udienza con la testimonianza di Medici . Il 2 aprile in aula parlerà la moglie di Piazza

Si dovrà attendere quantomeno il prossimo 2 aprile per capire se Alicia Rickter Piazza, querelata dall’ex presidente della Reggiana Stefano Compagni, dovrà risarcire il medesimo per diffamazione a mezzo stampa. L’udienza in tribunale di ieri è infatti servita all’escussione dei testimoni richiesti da procura e parte civile: il commercialista Ivan Castagnetti, consulente di Compagni, e Gianfranco Medici socio e consigliere della Reggiana ai tempi della gestione Piazza, e Guido Tamelli, ex amministratore delegato del sodalizio. Nell’udienza di aprile è attesa la presenza di Alicia Piazza, che avrà modo di manifestare le sue ragioni davanti al giudice. "I due testimoni sentiti – ha detto il legale di Compagni, Alessandro Carrara – hanno confermato quanto sempre sostenuto dal mio assistito: le dichiarazioni della signora Piazza su presunte azioni truffaldine, diramate ai media erano false".

"I testimoni dell’accusa - ha ribattuto l’avvocato di Alicia Rickter, Alessandro Simionato - sono molto vicini a Compagni. Medici è amico d’infanzia e socio storico. Tamelli è dipendente di Compagni. Hanno detto che tutto era regolare e trasparente. La versione della Piazza è ben diversa e la sentiremo".