Kargbo, prima tripletta in carriera. Zampata Espeche, Udoh al 10° gol

Strana domenica quella vissuta dall’ex estremo granata Michele Cerofolini, da due partite preferito a Turati tra i pali del Frosinone. Nella sfida casalinga con il Lecce, il portiere toscano causa un rigore, riesce a respingere il tiro di Rafia, ma il penalty va ribattuto per l’ingresso anticipato in area di due compagni; dal dischetto stavolta va Krstovic che colpisce il palo, ma è la schiena dello stesso Cerofolini, proteso in tuffo, a deviare la palla in rete. Finisce 1-1.

Serie C. Copertina d’obbligo per Augustus Kargbo (9 centri), alla prima tripletta in carriera (curiosità: diversi siti internet indicano tre reti dell’attaccante della Sierra Leone nel 3-1 della Reggiana 2019/20 sulla Triestina, ma il 2° gol fu siglato da Varone, suo attuale compagno nel Cesena) nel 4-0 dei romagnoli sul disastroso Entella. Sempre nel girone B, il 38enne Marcos Espeche (ultima rete a novembre 2021) regala al Pontedera con una deviazione sottomisura al 93’ la sfida con la Vis Pesaro (0-1), segna nei minuti di recupero anche King Udoh (10° gol) nel 2-2 finale del Gubbio in casa della Juve Next Gen, Luca Siligardi ritrova il campo nella vittoria esterna della Spal con il Sestri Levante (2-3), quattro mesi e mezzo dopo la frattura del perone; spezzone decisivo nella ripresa per il fantasista, che partecipa ad entrambe le azioni degli ultimi due gol estensi.

Nel girone C, il destro in diagonale (2° gol) di Eric Lanini (che festeggia con capriola alla Oba Martins) regala al Benevento (prova maiuscola di Nardi) i tre punti con il Foggia, un colpo di testa di D’Angelo (1ª rete nel Crotone, dove è arrivato a gennaio) non basta ai pitagorici (2° ko di fila per Baldini, dopo l’esonero di Zauli) superati 2-3 in rimonta dal Giugliano. Un mancino dalla distanza (1° sigillo in stagione) di Contessa, illude la Turris di Menichini, raggiunta sull’1-1 dal Taranto di Luciani e Calvano ("non siamo mica il Manchester City che può vincerle tutte", Eziolino Capuano nel post-match), un assist per Rosafio nel Messina che passa (1-3) a Brindisi. Pareggia l’Avellino di mister Pazienza (nel ritorno da ex a Cerignola), con Frascatore in campo e Pezzella di nuovo in panchina (2 sole gare da titolare in campionato), ancora senza reti Cianci nel Catania (1-1 con il Monterosi, assist di Eusepi).

Serie D. Testa a testa avvincente nel girone D: Adamu Haruna (Victor San Marino, 2° gol) pareggia nel finale (1-1) contro i freschi ex del Ravenna di mister Gadda, raggiunti ora in vetta dal Forlì di Mauro Antonioli (Masini e Rosso tra i giocatori) che batte 3-1 il Prato. Ottava rete per il 38enne Mirko Bruccini con la Fezzanese, doppietta per De Cenco (6 centri) con il Flaminia, Chinellato a quota 3 con il Monte Prodeco (1 rete nella prima parte della stagione nel Campodarsego).

Estero. Il Cluj (serie A rumena) ringrazia il difensore Arlind Ajeti, al terzo centro in campionato, che firma l’1-1 finale in casa del Farul Constanta.