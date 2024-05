Kouan nel mirino granata. Lo ha scoperto Pizzimenti

Una fiamma che si riaccende: la Reggiana ha messo nuovamente nel mirino Christian Kouan. Anche la scorsa estate, infatti, circolava il nome del mediano ivoriano attorno al mercato granata, ma poi non se ne fece nulla. Kouan, che il 20 dicembre compirà 25 anni, è in forza al Perugia, e ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Kouan nell’ultima Serie C ha messo insieme 32 presenze con 2 reti. Arrivò a Perugia nel 2017, pescato da Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti nell’Eccellenza laziale (Vigor Perconti). Pizzimenti lo ha segnato nel proprio taccuino, e chissà che il mediano, oltre al dirigente siciliano, non ritrovi sulla sua strada anche Alessandro Nesta. Proprio il mister laziale lo allenò nel 2018-19 e con lui mise assieme 14 presenze condite da 3 reti. Riavvolgendo il nastro: Kouan, che prima della maggiore età si trasferì dall’Africa alla Francia, arrivò a Roma nel 2016, raggiungendo uno zio. Viene proposto alla Vigor Perconti, poi da lì la chiamata del Perugia che con 10mila euro se lo accaparrò. Su di lui, nel 2017, c’erano anche Nizza, Roma e Udinese, ma alla fine Pizzimenti e Goretti furono più veloci. Kouan è un centrocampista difensivo: muscoli e grande pressing a disposizione della squadra, ma senza disdegnare gli inserimenti offensivi.

A centrocampo la Reggiana, in attesa del rinnovo di Cigarini, ha soltanto Kabashi (che ha un altro anno di contratto) e Reinhart, probabilmente acerbo per dare garanzie in Serie B da titolare.