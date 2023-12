La 18ª giornata. La Ternana a Parma. A Venezia c’è il Lecco

Si gioca interamente nella giornata odierna il 18° turno di Serie B. Alle 14, tra le rivali della Reggiana per la corsa salvezza, il Lecco gioca sul campo di un Venezia che vuole riprendere a correre dopo due stop di fila, mentre una Ternana (nella foto

Lorenzo Lucchesi) in salute e con 3 vittorie alle spalle gioca sul campo della capolista Parma, che ha vinto una sola volta negli ultimi 4 match, collezionando 3 pari; uno Spezia in ripresa gioca sul campo del Cittadella, mentre Como e Cremonese ricevono, rispettivamente, Palermo e Modena. Alle 15 spazio al Brescia, impegnato nella difficile trasferta di Catanzaro, che il giorno di Santo Stefano arriverà a Reggio, mentre alle 16,15 l’Arena Garibaldi ospita Pisa-Ascoli, match molto delicato nella lotta per non retrocedere; a Bari arriva un Cosenza che nelle ultime 4 gare ha conquistato un solo punto, mentre il fanalino FeralpiSalò fa visita alla Sampdoria.

Classifica: Parma 35, Venezia 33, Como 31, Catanzaro 30, Cremonese e Cittadella 29, Palermo 28, Modena 27, Brescia e Sampdoria (-2) 22, Bari 21, Sudtirol e Cosenza 20, Pisa 18, Ternana e Reggiana 17, Ascoli, Spezia e Lecco 16, FeralpiSalò 10.