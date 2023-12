La 18ª giornata. Record stagionale di gol: ben trentanove. Il Modena crolla in 38’, colpaccio Feralpi

Record di reti nella 18ª giornata di Serie B. Addirittura trentanove i gol (superati i trenta della 13ª giornata). Sei tra Como e Palermo, cinque in altre quattro partite (tra cui quella della Reggiana), a reti inviolate solo Bari-Cosenza. Il Venezia si fa bloccare dal Lecco in casa, permettendo al Parma (3-1 alla Ternana) di laurearsi con una giornata di anticipo campione di inverno. Crolla il Modena a Cremona, in coda, a parte l’impresa della Feralpi in casa Samp, perdono Spezia (in casa del sorprendente Cittadella), Ascoli e Ternana. La squadra di Nesta, vincendo lo scontro diretto con il SudTirol, sale al 14° posto a +3 dalla zona play out.

Cittadella-Spezia 4-1. Incredibile il cammino dei veneti: sei vittorie e un pari nelle ultime sette. A Carriero risponde lo spezzino Moro (accostato negli ultimi giorni alla Reggiana), poi dilagano i padroni di casa: doppio Pittarello di testa e Maistrello.

Como-Palermo 3-3. Verdi su rigore visto dal Var nei minuti di recupero regala al Como il pari all’ultima di Fabregas in panchina (finita la deroga, pronto il gallese Osion Roberts). Rosanero avanti con Di Francesco, i lariani ribaltano con Cutrone e Gabrielloni, poi Segre (assist di Brunori) e il danese Graves illudono i palermitani.

Cremonese-Modena 4-0. Bastano 38 minuti ai grigiorossi. Apre Collocolo, prima doppietta in carriera di Pickel (errore di Guiebre nel 2-0) e Ghiglione (dopo un palo di Coda): padroni di casa terzi.

Parma-Ternana 3-1. Raimondo illude gli umbri, Man pareggia subito (tacco clamoroso di Bernabè nell’azione). Nella ripresa il destro da fuori di Cyprien spezza l’equilibrio, lo stesso Bernabè la chiude. Ducali campioni d’inverno a una giornata dalla fine del girone di andata.

Venezia-Lecco 2-2. Una prodezza di Johnsen ed un tiro da fuori dell’americano Tessmann ribaltano il rigore di Lepore; ma il Lecco non molla e Ionita (assist di Novakovich) firma il 2-2 finale.

Catanzaro-Brescia 2-3. Secondo ko di fila per i prossimi avversari della Reggiana. Vandeputte-show nel primo tempo: gol e assist per Ambrosino. Dopo l’intervallo Brescia a tutta B: Bjarnason, Bisoli e Bianchi (al minuto 91) per l’incredibile rimonta.

Bari-Cosenza 0-0. Unico match senza reti di giornata. Palo di Benali per i pugliesi, l’ex granata Mazzocchi il più pericoloso tra gli ospiti.

Pisa-Ascoli 1-0. Un bel destro a giro dello sloveno Mlakar (primo gol stagionale) riporta dopo 4 partite i 3 punti ai toscani, che gestiscono con pochi affanni il vantaggio del primo tempo. Sampdoria-FeralpiSalò 2-3. Sorpresa a ’Marassi’. Feralpi in vantaggio 0-2 (Bergonzi e Butic), Seba Esposito (quarto gol) accorcia, poi il castiga-Reggiana Kasami si fa espellere (stizzito Pirlo nel post-match), Murru pareggia ma a 9 dalla fine Zennaro manda in orbita i gardesani (seconda vittoria consecutiva).