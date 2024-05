La cena del panathlon. Cigarini ribadisce il concetto: "Sogno di portare la Regia in A»

Altro conviviale doc per il Panathlon che questa volta ha festeggiato la permanenza in Serie B della Reggiana. Così erano presenti Luca Cigarini, il team manager Michele Malpeli e il vicepresidente Vittorio Cattani.

Gli onori di casa sono stati fatti dalla vicepresidente del Panathlon, Paola Pizzetti, in sostituzione del presidente Enrico Prandi, indisposto. "Sì, il mio sogno è quello di portare in Serie A la Reggiana – ha detto Luca Cigarini – ma da giocatore devo far presto, visto che vado per i 38 anni. Io a giocare mi diverto ancora come da bambino, quando non mi divertirò più sarà ora di smettere; magari potrei tornare in Serie A sotto un’altra figura". "Quando otto anni fa ho iniziato l’avventura da team manager – dice Malpeli – ho guardato su internet quali fossero i compiti di questo dirigente, ora mi fanno tutti molte lodi e sono soddisfatto del mio lavoro". Poi si è parlato a ruota libero dell’impegno della società nel sociale e nella sostenibilità, anche con accordi internazionali: una curiosità? La maglia granata è di un tessuto per il quale sono state riciclate 150 bottiglie di plastica.

c.l.