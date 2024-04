La classifica. Modena: solo pareggio. Canarini contestati

La Reggiana ha dedicato la vittoria al piccolo tifoso Diego Zancanella, portato via giovedì scorso da una malattia. Aveva solo 7 anni. "Mi piace pensare che, come all’andata - le parole del capitano Paolo Rozzio a nome di tutto il club - anche oggi col Venezia il piccolo Diego sia sceso nuovamente in campo con noi. E ci abbia portato alla vittoria. Il nostro successo di oggi è dedicato a lui e alla sua famiglia".

Tornando alla partita, Paolo Vanoli (nella foto prima della partita) è ovviamente amareggiato per l’esito della gara. "Non si può subire una rimonta del genere dopo essere andati in vantaggio di due gol - dice l’allenatore del Venezia - Complimenti alla Reggiana, che ha fatto un’ottima partita, ha continuato a fare la gara, mentre noi abbiamo commesso erroriche non possiamo fare se vogliamo realizzare il nostro sogno. Gli avversari hanno reagito alla grande e con serenità. Invece noi dopo il vantaggio di 2-0 abbiamo iniziato a staccare la spina, a fare una corsa in meno e, una volta subito il gol, non abbiamo più saputo reagire. E’ stata proprio una bella batosta".

Poi il discorso scivola su Manolo Portanova. "Il suo ingresso in campo ha girato la gara? In realtà, paradossalmente, la partita l’abbiamo girata noi. Le cose negative comunque fanno parte della nostra crescita, anche se, certo, dispiace molto il fatto di aver perso, soprattutto perché eravamo in casa".