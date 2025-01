La Primavera crolla in casa dei canarini. C’erano delle assenze, ma non giustificano un simile tracollo. Per Turrini due sconfitte in due gare. Che figuraccia: il Modena dà 9 sberle ai granata MODENA 9 REGGIANA 0 MODENA: Castelnuovo, Riccardi (15’st Prandini), Fomete, Surricchio (1’st Mampuya), Casani, Stopelli (1’st Bonaiuto), Alberti (8’st Schragl), Sarris,...