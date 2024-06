La Reggiana ha dato l’ultimatum a Viali. Se dice no, il nuovo allenatore sarà Abate

Il prescelto è William Viali: ma solo se dice sì entro oggi a mezzogiorno.

Altrimenti il nuovo allenatore della Reggiana sarà Ignazio Abate, con il quale il club granata ha già trovato l’accordo da giorni. L’ex allenatore della Primavera del Milan veniva dato per certo alla Ternana, ma il diesse Pizzimenti gli ha chiesto di aspettare ancora qualche ora prima di mettere la firma sul contratto con il club umbro.

Già, Pizzimenti. È proprio l’ex vice di Goretti il più grande sostenitore di Abate, giovanissimo (ha 37 anni), considerato uno dei tecnici più promettenti del calcio nostrano, ma finora sempre impegnato alla guida di squadre giovanili. Sulla panchina della Primavera rossonera si è seduto per due stagioni, centrando una finale e una semifinale di Youth League.

Quest’anno in campionato è stato eliminato ai playoff: il giorno dopo ha fatto sapere che la sua avventura al Milan era giunta al termine. Poi il pressing della Ternana, che ha visto in lui l’uomo giusto per risalire in Serie B dopo l’amara retrocessione arrivata con il playout perso con il Bari neanche un mese fa.

Tornando alla Reggiana, il pallino per ora è ancora in mano a William Viali (49 anni), che venerdì sera si è visto con Pizzimenti e gli ha chiesto altro tempo per capire se riesce a raggiungere l’amico diesse Roberto Gemmi, approdato ufficialmente a Empoli. Ricomporrebbero così l’accoppiata che quest’anno ha portato il Cosenza alla salvezza. E adesso che Di Francesco ha scelto di andare a Venezia, per Viali la strada verso Empoli potrebbe essere più in discesa.

Ma la Reggiana ha deciso che di tempo a Viali ne ha già dato anche troppo: entro mezzogiorno di oggi deve quindi decidere se accettare il granata o aspettare la chiamata dalla Toscana.

Se Viali dice no, domani la Reggiana depositerà in Lega il contratto di Abate.

Al ’derby’ tra Viali e Abate si è arrivati dopo che Aquilani non ha mostrato l’entusiasmo giusto per guidare la Reggiana, prendendo anche lui tempo in attesa della chiamata di una piazza più importante, magari di Serie A.

Poi c’è Fabio Caserta: l’ex tecnico del Cosenza, aveva subito dato l’ok a Pizzimenti, sarebbe venuto a Reggio di corsa, ma poi è stato lasciato in naftalina per venti giorni. Segno che qualcuno in società non era convinto.

f.p.