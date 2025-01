La Reggiana non aspetta più la Cremonese. Per l’attaccante si punta su Flavio Russo

De Luca sì, De Luca no. De Luca…Forse. La Reggiana non aspetterà più la Cremonese e - se non ci saranno svolte improvvise - punterà forte su Flavio Russo, gioiello di proprietà del Sassuolo che arriverebbe in prestito secco fino al termine della stagione.

Sul ragazzo classe 2004 c’è anche il forte interesse del Cesena, ma i buoni rapporti instaurati negli ultimi tempi con il club neroverde potrebbero fare la differenza. Esattamente quello che è successo la settimana scorsa per Kumi, con il centrocampista finito nel mirino della Carrarese che ha anche tentato un blitz alzando l’offerta, ma "il Sassuolo è stato di parola e ringrazio pubblicamente Carnevali" aveva precisato il presidente Salerno.

Un epilogo che potrebbe essere molto simile anche nel caso di Russo che adesso – dopo l’arrivo del danese Skjellerup – potrebbe trovare pochissimo spazio. Le volte che è stato impiegato (12 presenze in 407 minuti) l’attaccante nativo di Catania ha dimostrato di poter fare la differenza anche in Serie B.

Due le reti segnate, entrambe pesantissime perché hanno portato i tre punti: una siglata al ‘Manuzzi’ alla seconda giornata di campionato (di testa) e l’altra il 12 gennaio, alla ripresa del torneo dopo la sosta, contro la Salernitana (di destro).

Fisico da corazziere (190 cm per 80 kg) ha letteralmente trascinato il Sassuolo alla vittoria del campionato Primavera nella scorsa stagione, mettendo a segno 23 gol in 34 presenze e timbrando anche nella finalissima, vinta 3 a 0 contro la Roma.

Sullo sfondo c’è anche la candidatura di Luca Moro (sempre del Sassuolo), ma al momento i neroverdi vedrebbero meglio una valorizzazione di Russo che sarebbe entusiasta di venire alla Reggiana e giocare con continuità.

Com’è noto, tutte le strade fino a pochi giorni fa portavano a Manuel De Luca che però è andato a segno nell’ultima partita che i grigiorossi hanno pareggiato al fotofinish con il Modena; questo episodio avrebbe riacceso nel giocatore la speranza di farsi largo in una rosa allestita (almeno) per i playoff promozione, creando un’impasse anche al club lombardo che – una volta ceduto l’ex attaccante di Perugia e Sampdoria – era già pronto ad accogliere Gytkjaer in arrivo dal Monza e che adesso potrebbe finire allo Spezia. La Reggiana resta alla finestra e intanto è operativa anche sul fronte delle uscite.

Il ds Pizzimenti sta lavorando forte per cercare di piazzare Stulac, con la Triestina (Serie C) che pare essersi fatta avanti in maniera concreta. Il centrocampista è ormai fuori dal progetto tecnico di Viali e ha un ingaggio davvero molto alto per gli ‘standard’ del club di Amadei. La sua partenza libererebbe un posto in rosa e alleggerirebbe il monte ingaggi.