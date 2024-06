La Reggiana non fa sconti a Nesta. La penale di 150mila euro va pagata

Fabio Caserta aspetta solo una chiamata per apporre la propria firma sul contratto della Reggiana (1+1), ma nel frattempo - grazie ai buoni offici di diversi agenti - dietro di lui si sta accalcando un piccolo esercito di allenatori liberi che spera nel colpo di scena. Ogni giorno il tormentone si arricchisce di un nuovo capitolo, a seconda delle ‘campane’ che vengono fatte suonare e della sensibilità delle orecchie di chi le ascolta.

Nell ultime ore sta riprendendo vigore la candidatura di Alberto Aquilani che, dopo la separazione dal Pisa, non ha ancora trovato sistemazione.

Sempre in lizza Ignazio Abate, forte di un ottimo rapporto con il diesse Marcello Pizzimenti e di una certa fama da predestinato che sembra trovare riscontro nell’ambiente rossonero. I dubbi sono legati alla sua totale mancanza di esperienza tra i professionisti anche se, chi lo conosce bene, lo descrive come un ragazzo intelligente e di personalità. Nella roulette sono finiti anche i profili di Bucchi, Zaffaroni e Donati, ma ognuno di loro – per motivi diversi – sembra avere meno argomenti rispetto agli altri due. Vedremo nelle prossime ore cosa verrà deciso dai vertici granata, ma è chiaro che la situazione non andrà tirata troppo per le lunghe. Il tempo per rimettere la macchina in carreggiata (dopo le ’defezioni’ di Goretti e Nesta) c’è tutto, ma è ovvio che queste ultime settimane sono state destabilizzanti. Il 10 maggio, al fischio finale del derby col Parma che sanciva la conclusione della B, le possibilità che Goretti fosse il ds e Nesta il mister erano altissime. A meno di un mese di distanza non c’è più traccia né del primo né del secondo. Non è certamente la condizione ideale per un club che sta programmando.

Una situazione che dovrebbe essere cristallizzata nei prossimi due giorni, con Pizzimenti che incontrerà il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno e i vicepresidenti Giuseppe Fico e Vittorio Cattani.

La possibilità che l’annuncio slitti ulteriormente è anche legata al ‘buyout’ (di 150mila euro) che Nesta e il Monza devono corrispondere alla Reggiana e su cui è in corso un piccolo braccio di ferro. La posizione del patron è irremovibile: la clausola va pagata fino all’ultimo centesimo. Il numero uno di Immergas non ne fa una questione di soldi, ma di principio, perché è comprensibilmente stanco di vedere che i contratti valgono solo ‘a targhe alterne’: tantissimo se qualcuno viene sollevato dall’incarico, pochissimo se quel qualcuno decide di andare via. E ha pienamente ragione.