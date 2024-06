La Reggiana ora punta dritto su Aquilani. Ma se il Pisa non lo molla in fretta, c’è Caserta

"Nesta al Monza? Teniamo la bottiglia in fresco, in attesa che la Reggiana risolva le sue cose, ma molto probabilmente sarà lui il nostro prossimo allenatore". Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli avrebbe una voglia matta di ‘sbocciare’. La stessa che hanno i tifosi granata che da tempo sanno che l’ex Milan non sarà più sulla panchina del ‘Città del Tricolore’, ma al contempo vorrebbero conoscere il nome del successore. Dovranno però aspettare ancora un paio di giorni perché alcune tessere del mosaico non sono a posto. C’è da sistemare la questione ‘buyout’ di Nesta, con 150mila euro di ‘penale’ che dovranno essere versati nelle casse granata oppure, se si vorrà trovare una sorta di gentleman agreement, aprirà a una sorta di piccola sinergia di mercato (con qualche giocatore da valorizzare che arriva in prestito). Ma oltre a questo non va dimenticato che Alberto Aquilani, la prima scelta del club, non si è ancora liberato dal Pisa anche se la sua avventura è finita e lo stesso club toscano sta puntando Pippo Inzaghi (sondato anche dal Bari). Tecnicamente però l’ex centrocampista della Roma è sotto contratto con il club del presidente Corrado fino a giugno 2025 e nessuno vuole forzare la mano. Se ci saranno i presupposti, allora Aquilani sarà il prossimo tecnico della Reggiana, altrimenti si procederà con un altro profilo. L’opzione già pronta risponde al nome di Fabio Caserta che è già stato colloquiato la settimana scorsa e attende solo una chiamata per apporre la propria firma al contratto (1+1) che è già stato calibrato, con tanto di bonus e dettagli. Si tratta quindi di un testa a testa.

Nelle ultime ore la notizia di un’uscita ‘a sorpresa’ di William Viali dal Cosenza potrebbe indurre i vertici granata a fare una riflessione anche su di lui. Il tecnico già in passato è stato molto vicino alla Reggiana, sia durante il periodo di crisi della gestione di Aimo Diana (prima della gara di andata con la Virtus Entella) sia in quella di Alessandro Nesta (dopo il ko col Modena). Quello dell’ex ‘stopper’ del Lecce può essere il nome che arriva ‘di rincorsa’, ma su di lui ci sono anche altri club, tra cui proprio il Pisa qualora fosse beffato nella corsa a Inzaghi.

Intanto, Pizzimenti ha parlato anche con Francesco Modesto, 42 anni, che quest’anno con l’Atalanta Under 23 ha centrato i playoff di Serie C (poi eliminato al primo turno della fase nazionale dal Catania). Infine, Massimiliano Alvini ha fatto sapere al club granata di essere disponibile a parlare di un eventuale ritorno. Insomma, è un gioco di incastri che in ogni caso non potrà andare oltre questa settimana. In linea di massima se non sarà Aquilani, sarà Caserta. Poi si potranno far saltare i tappi.