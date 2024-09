La rosa granata vale quasi 12 milioni di euro. Nella scorsa stagione aveva superato i 17

A mercato chiuso si possono fare alcune valutazioni sulle rose della Serie B: per esempio, com’è noto, la Reggiana ha cambiato filosofia puntando sull’acquisizione a titolo definitivo di diversi calciatori "futuribili" e puntando meno su prestiti di giovani o giocatori affermati ma bisognosi di rilanciarsi.

Questo modus operandi, di riflesso, influisce sul valore di mercato della rosa della Reggiana (la somma del valore di ciascun elemento dell’organico per il sito Transfermarkt): la cifra è di poco sotto i 12 milioni di euro.

In un’ipotetica classifica basata su questo dato, la Reggiana è quart’ultima in Serie B: "valgono" meno solo Cittadella (10,73 milioni), Mantova (9,35) e Juve Stabia (8,63).

Questo significa che la rosa è meno qualitativa o performante? No, sarà soltanto il campo a dirlo. Sempre secondo lo stesso sito, infatti, ad ottobre 2023 la rosa della Reggiana valeva 17,13 milioni ed era addirittura l’undicesima più preziosa di tutta la Serie B.

Uno scarto netto con la situazione odierna, ma la diversa strategia di mercato spiegata in apertura fa tutta la differenza di questo mondo, e il motivo è presto detto: i prestiti di calciatori dal passato trascorso in Serie A come Antiste, Romagna, Pajac e Crnigoj, giusto per dirne quattro, gonfiavano di molto questa statistica. Un calciatore come Crnigoj, infatti, aveva un valore di mercato di ben 1,5 milioni: oggi il più "costoso" della rosa granata è Leo Stulac (1 milione, ed è anche l’unico a toccare appunto il milione).

Il valore, però, come ben sappiamo non è sinonimo di buon rendimento in campo: diversi prestiti, l’anno scorso, tra infortuni e difficile ambientamento non hanno fatto le fortune della Reggiana, mentre un Pieragnolo (un prestito meno "altisonante") fece un signor campionato a dispetto del valore di mercato che secondo il portale tedesco era di "soli" 300mila euro.

Restando alla tabella della rosa attuale, ci sono altri spunti da sottolineare: Vergara vale 300mila, ma è reduce da una stagione ai box visto il grave infortunio di un anno fa. Conosciamo, però, bene le doti del trequartista, il quale cartellino è anche di una bottega cara come quella del Napoli. È, quindi, un valore che va preso molto con le pinze: nel mercato sicuramente vale di più, e anche su Transfermarkt certamente il prezzo lieviterà. Okwonkwo vale appena 100mila: pesano come un macigno i due anni di stop dopo la squalifica per doping (Clostebol).

Aspetti curiosi si trovano anche facendo una panoramica sulla B: la squadra più "preziosa" è il Sassuolo con un incredibile valore di 85 milioni (più di Verona, Cagliari, Empoli e Venezia che sono in Serie A).

Pesa la presenza di Berardi: vale 10 milioni, così come Laurientè, nessuno come loro in B. Nei primi 15 giocatori più preziosi della B ben 10 sono neroverdi. Tornando alla graduatoria a squadre, completano il podio Palermo (51,53) e Cremonese (40,91).

In top 5 anche Pisa (39,45) e Sampdoria (35,78). Dal sesto posto in giù ecco i dati: Frosinone (30,38), Salernitana (28,35), Spezia (24,60), Cesena (23,28), Catanzaro (20,15), Brescia (19,95), i vicini del Modena "valgono" 19,68 milioni, poi Bari (15,88), Carrarese (13,45), Cosenza (12,75) e Sudtirol (12,38). Le ultime quattro, come detto prima, sono Reggiana, Cittadella, Mantova e Juve Stabia.

Qualche precisazione sulla Regiana: nella tabella che riportiamo a fianco ci sono Pettinari e Kabashi anche se, per il momento, sono fuori lista per il campionato, e non c’è Brekalo (tesseramento non ultimato).