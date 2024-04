"La squadra di Nesta in trasferta gioca bene"

"La Reggiana? Una squadra che ha fatto bene in trasferta e che a tratti esprime un buon calcio". Descrive così i granata il tecnico del Palermo Michele Mignani, che prosegue. "Ha vinto a Venezia, dovremo essere bravi in entrambe le fasi. Loro giocano con un 3-4-2-1, con una punta, due trequartisti e due esterni che giocano molto larghi. Per questo ti costringono ad allargare le maglie e dovremo essere bravi a interpretare la partita".

Mignani parla poi dei suoi, a partire dal centrocampista goleador Ranocchia, recuperato dopo un infortunio. "Sta bene, ma era fermo da tanto e per essere al 100% ha bisogno di altri allenamenti. Filippo è disponibile e vedremo come impiegarlo al meglio, in futuro ci darà diverse soluzioni".

Il Palermo viene da tre pari di fila con Mignani in panchina: buono l’equilibrio, ma si fa fatica a riempire l’area avversaria. "Vero, poi va detto che si può segnare anche calciando da fuori o sui calci piazzati, ma ci stiamo lavorando".

C’è chi lo chiama "Mister X" a causa dei tre pari alla guida dei rosanero, e dei numerosi segni "x" colti nella prima parte di stagione col Bari. "Mi piace questo nome, mi ricorda un personaggio misterioso (sorride, ndr). Scherzi a parte, a Bari nelle passate stagioni partite ne abbiamo vinte, quest’anno è solo una casualità".

Mignani torna poi sulla Reggiana. "I granata sanno come metterti in difficoltà, sarà una gara difficile dove dovremo essere bravi a stare stretti".

L’obiettivo dei rosanero non è un segreto: piazzarsi meglio possibile nella griglia playoff e sognare la Serie A con un percorso in rimonta.

"Intanto non abbiamo ancora raggiunto il bottino di punti tali per giocare di sicuro i playoff. Vogliamo tornare a vincere, prossimamente dovremo essere bravi a renderci pericolosi ma senza scoprirci concedendo pericolose ripartenze all’avversario. Ci stiamo lavorando".

La conferenza stampa si chiude parlando di alcuni singoli. "Coulibaly si è fermato in settimana, così come Aurelio. Nedelcearu difensore sinistro anche se è destro di piede? Ho percepito grande disponibilità da parte di tutti i difensori, quindi è una soluzione che potremo riproporre".

Poi il tecnico parla delle panchine di Segre nonostante sia il secondo marcatore della squadra siciliana con 7 reti. "Sta crescendo molto - spiega mister Mignani - ci dà tante soluzioni, ha intensità e inserimenti: ho ampia scelta a centrocampo. Lo tengo in grande considerazione".