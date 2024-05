La stagione ufficiale partirà ai primi di agosto, ma non ci sono ancora date precise. In Coppa Italia i granata sfideranno il Genoa

I tifosi della Reggiana hanno sognato a lungo un derby di Coppa Italia con il Parma per aprire la prossima stagione. E sarebbe stato così, seguendo quello che fino a ieri sera era stato il criterio utilizzato abitualmente nel comporre il tabellone della competizione tricolore. Nella fattispecie, l’undicesima della Serie B (ovvero la Reggiana) avrebbe affrontato la prima promossa (il Parma) che avrebbe avuto il vantaggio del fattore campo. Sembrava quindi tutto pronto per una sfida di fuoco al ‘Tardini’, come da tradizione ai primi di agosto, quando va in scena il primo turno. Ieri, giusto per creare ancora più scompiglio, era addirittura circolato un presunto tabellone ‘ufficiale’ che confermava questa teoria, ma in serata è arrivata la doccia fredda. Non sarà più così. La Lega di Serie A ha infatti pubblicato i nuovi criteri per comporre il tabellone e alla fine…niente derby dell’Enza. Almeno inizialmente. Gita fuori porta dagli amici del Genoa, uniti dai colori granata da uno storico gemellaggio. Attenzione, è cambiato il modo di comporre inizialmente le sfide ma non il regolamento. Resta il format con la ‘gara secca’ per determinare chi passerà al turno successivo che nel caso della Reggiana significherebbe affrontare la vincente del duello tra Como e Sampdoria. Se riuscissero a superare anche questo ostacolo, i granata agli ottavi dovrebbero affrontare la Roma all’Olimpico (e poi ai quarti troverebbero probabilmente il Milan).

Il derby con il Parma, che a questo punto al primo turno dovrà vedersela con il Palermo, potrebbe esserci solo in una fantascientifica semifinale, visto che anche i ducali sono comunque nella parte destra del tabellone con la Reggiana. Se batteranno i rosanero, Circati e compagni dovranno vedersela con la vincente di Napoli-Modena e poi anche a loro toccherebbe un viaggio a Roma (ma contro la Lazio) per gli ottavi.

Da tenere presente anche il debutto del Sassuolo che avrà bisogno dello stadio, giocando certamente in casa la prima che li vedrà ospitare il Cittadella. Se i neroverdi dovessero passare il turno, affronterebbero poi molto probabilmente il Lecce che avrà il vantaggio del fattore campo.

Un derby di Coppa Italia con il Sassuolo sarebbe quindi possibile solo ai quarti di finale e anche in questo caso sembra un’ipotesi piuttosto irreale. Francesco Pioppi