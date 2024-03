L’agente di Girma: "Tante squadre sono interessate a Natan». Tre giornate a Kabashi per la testata a Esposito

’Bastonata’ del giudice sportivo a Elvis Kabashi, che dovrà restare lontano dal campo per tre giornate.

Questa la motivazione del giudice sportivo: "per avere, al 46’ del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria".

La Reggiana non ha ancora deciso se fare ricorso per provare ai ridurre la sanzione del centrocampista. Se ciò dovesse accadere si tratterebbe comunque di uno ’sconto’ al massimo di una giornata, visto che il gesto di Kabashi c’è stato. Anzi, il calciatore albanese la sera dopo la partita con lo Spezia ha chiesto scusa ai compagni e ai tifosi per aver lasciato in dieci la Reggiana.

Sempre per quanto riguarda il giudice sportivo, Pieragnolo e Portanova sono arrivati all’ottava ammonizione mentre Rozzio è alla quarta e va in diffida assieme a Bianco.

Infine, lo Spezia è stato multato con 2mila euro di ammenda perché i suoi sostenitori, al termine della gara, hanno lanciato sul terreno di giuoco un petardo.

Girma. Tra i vari ospiti della Palermo Football Conference, che si è svolta ieri, c’era Gabiele La Manna, agente di a Natan Girma. Sul quale si è così espresso (come riportato dal sito Tuttomercatoweb): "Credo sia la sorpresa di questa Serie B, è un ragazzo che ha una grandissima mentalità oltreché struttura e doti tecniche. Tante squadre si sono interessate a lui, soprattutto all’estero, ma di concreto non c’è nulla: l’importante è che adesso giochi, che continui il suo percorso, va ricordato che non aveva mai fatto il professionista, sta iniziando a scoprire il calcio vero adesso".