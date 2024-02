L’allenatore Nesta. "Partita buttata. Follia perdere due punti così»

Lo sguardo di Alessandro Nesta a pochi minuti dall’epilogo amaro della partita, dice tutto. Un mix di incredulità e rabbia per l’occasione colossale gettata al vento. "Sicuramente il pareggio fa male - racconta il tecnico granata -, la partita era finita. Con due giocatori in meno per tanto tempo, loro avevano accettato che fosse così. Dovevamo tenere palla nella parte centrale del campo, la Feralpi faceva fatica. Invece ce la siamo complicata da soli. Abbiamo regalato una ripartenza, un fallo dal limite all’ultimo minuto. L’unica chance che potevano avere per tirare in porta era su calcio piazzato. Gli abbiamo regalato anche questo, nonostante il giocatore fosse spalle alla porta. Sono un bel po’ arrabbiato, è una partita davvero difficile da commentare". Fino alla parità numerica meglio gli ospiti… "Abbiamo fatto male nei primi venti minuti, eravamo un po’ molli, pressavamo senza uscire velocemente. Loro hanno avuto una grande occasione, poi con le due espulsioni la difficoltà era unicamente di trovare il gol. Una volta trovato, la partita era chiusa. E’ una follia perdere due punti in questo modo".

La Reggiana ha staccato la spina troppo presto? "Non lo so ma non si può regalare una partita così, troppo importante per noi, dobbiamo capirlo. Successe anche ad Ancelotti? Non mi può consolare niente in questo momento". Si poteva gestire diversamente il vantaggio, magari cercando il 2-0? "Ho fatto una scelta. Negli ultimi 7-8 minuti volevo tenere la palla dentro, bassa. Non avevano più la forza per venire a prendercela. Poi c’era spazio, siamo andati avanti e abbiamo perso palla da calcio d’angolo nostro. E’ quello che è sbagliato. La partita era già finita. Innesti più offensivi? Ho messo tutti quelli che avevo, Gondo non era pronto". Fa effetto vedere le situazioni gestite male da atleti esperti... "Non voglio gettare la croce su nessuno, sarebbe troppo facile. Tutti dobbiamo capire l’importanza di portare a termine queste gare. Con calma e furbizia". Le era mai capitato di pareggiare così? "Ho perso una finale di Champions in vantaggio 3-0 dopo il primo tempo. E’ stata anche peggio. Questa per noi deve essere una grande lezione. Come se ne esce? Bisogna prendersi un po’ di tempo e poi con lucidità e riflessione, ripartire. Si esce da tutto".

Matteo Genovesi