Lanini richiesto da Entella e Avellino. Oggi il club deposita il contratto dell’italo-argentino Tobias Reinhart. La Reggiana gode: Pafundi ha detto sì

Simone Pafundi ha detto sì alla Reggiana ed è pronto a vestire la ‘camiseta’ granata. L’Udinese ha aperto al prestito del trequartista mancino classe 2006 considerato uno dei talenti più promettenti d’Europa. Agli occhi della famiglia Pozzo e del ds Balzaretti, la coppia Goretti-Nesta ha infatti la credibilità giusta per far sbocciare un enfant prodige che ha già esordito nella Nazionale maggiore italiana, ma che adesso ha bisogno di giocare dopo aver toccato il campo appena 7 minuti in questa prima parte di Serie A. Nell’attuale 3-4-2-1 di Nesta sarà, a meno di clamorosi dietrofront del giocatore o dell’Udinese, la spalla ‘tascabile’ (166 cm) di Girma (190 cm) dietro alla prima punta. Altro ruolo dove si attendono novità, visto che Pettinari è ‘promesso sposo’ dell’Ascoli e Lanini ha la valigia in mano. Dopo il Capodanno trascorso a Montecarlo l’attaccante potrebbe (ri)attraversare la frontiera per fermarsi in Liguria, dove all’Entella riabbraccerebbe l’ex compagno Zamparo. Su di lui però è forte il pressing anche dell’Avellino. La certezza al momento è che i suoi giorni nella città del tricolore sembrano ormai agli sgoccioli. Eric ci ha sempre messo impegno e si è tolto ‘lo sfizio’ di vincere un campionato e di segnare in Serie B (contro il Palermo) con una maglia che ha amato e onorato. Non è un finale malinconico, ma il più logico per entrambe le parti. La sua partenza potrebbe aprire all’arrivo di un altro attaccante, visto che - anche dando per ‘scontato’ l’arrivo di Pafundi - servirebbe comunque un uomo in più oltre al ‘vice Gondo’. La ‘nuova Reggiana’ prenderà ulteriormente forma già oggi, quando il club depositerà ufficialmente il contratto di Tobias Reinhart. Per il centrocampista italo-argentino classe 2000 si parla di un accordo triennale che dovrebbe farlo diventare uno degli ‘asset’ futuri della società. Potrà giocare davanti alla difesa o anche da mezzala e sarà alla sua seconda esperienza in Europa dopo quella ‘pre-Covid’ con la maglia dello Spezia. Con gli ‘aquilotti’ dopo la trafila nella Primavera aveva anche esordito in Serie B (1 gettone) con la fiducia di Italiano, attuale tecnico della Fiorentina. Un altro tassello da sistemare riguarda la fascia sinistra, dove Pajac potrebbe avere una chance almeno alla ripresa con il Pisa (Pieragnolo squalificato). Il croato di proprietà del Genoa potrà essere utile alla causa nel girone di ritorno? In ogni caso Goretti è in contatto col Modena per Guiebre. Il ds Vaira sta provando a prendere Corrado dalla Ternana: se riuscirà a metterlo a disposizione di Bianco, la freccia del Burkina Faso potrebbe essere pronta a tornare alla Reggiana nonostante la concorrenza del Bari e una Coppa d’Africa (parte o non parte?) per cui è stato convocato e che inizierà il 13 gennaio. Il rischio è che salti dalle 2 alle 5 giornate. È un ‘azzardo’ che ci può stare.