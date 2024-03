L’arbitro. A Venezia dirige. Di Marco di Ciampino

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista della ripresa del campionato, prevista per lunedì alle 15 allo stadio ‘Penzo’ di Venezia. Nesta ieri ha ritrovato Bianco, tornato a disposizione dopo gli impegni con la nazionale Under 21 con cui però non è sceso in campo nei match contro la Lettonia e la Turchia valevoli per le qualificazioni agli Europei.

Nel frattempo sono state rese note le designazioni arbitrali: in laguna il direttore sarà Di Marco della sezione di Ciampino (Bari-Reggiana 0-2, ma anche Olbia-Reggiana 1-2 che è valsa la promozione in Serie B) coadiuvato dagli assistenti Cavallina e Severino. Il ‘quarto uomo’ sarà Ubaldi mentre al Var ci saranno Maggioni e Minelli.