L’Ascoli ospita il Brescia per il 27° turno. Domani il Modena di scena a Pisa La 27esima giornata di Serie B vede la Reggiana affrontare il Sudtirol, mentre l'Ascoli sfida il Brescia. Altri match in programma con Lecco-Como e Palermo-Ternana. In testa alla classifica il Parma con 55 punti.