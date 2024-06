Le date della ripartenza. Raduno il 10 luglio. Primi 7 giorni in via Agosti. Poi dal 21 ritiro a Toano

La ‘nuova’ Reggiana targata Viali si radunerà mercoledì 10 luglio. È questa la prima tappa del percorso granata che vedrà i calciatori inizialmente impegnati con visite mediche e test fisici prima di riprendere gli allenamenti venerdì 12 luglio. La prima fase sarà svolta interamente al ‘Villa Granata Training Center’ e poi, venerdì 19 luglio alle 20, ci sarà la prima amichevole ufficiale con la Fiorentina al ‘Viola Park’ di Bagno a Ripoli (Fi). Dopo il test in terra toscana la Reggiana si trasferirà come di consueto sul nostro appennino, precisamente a Toano, con il quartier generale che sarà piazzato all’hotel Miramonti. Dal 21 luglio al 3 agosto ci sarà infatti la seconda parte del ritiro estivo e avranno luogo le sfide amichevoli che sono ancora in fase di programmazione. Un iter che dovrà preparare i granata all’esordio in Coppa Italia con il Genoa (data ancora da definire) e poi alla prima di campionato, in scaletta sabato 17 agosto.

Foto: il team manager

Michele Malpeli