Mattioli e Panfili nello staff di Pizzimenti. Aiuteranno il direttore sportivo nello scouting

Marcello Pizzimenti avrà due collaboratori che lo aiuteranno soprattutto nello scouting: Andrea Mattioli e Francesco Panfili.

Il primo, oltre a svolgere il lavoro di rappresentante, negli ultimi anni ha operato come osservatore per il settore giovanile del Torino, dove è capo scouting il reggianissimo ed ex granata Davide Caprari.

Mattioli, 53 anni, in un primo tempo sembrava destinato a dare una mano a Vittorio Cattani nel settore dei baby (dove c’è stata una rivoluzione: via Vecchi e Amaranti, Lodi e Dall’Omo volti nuovi), ma Pizzimenti lo ha voluto al suo fianco.

Mattioli sarà ufficialmente granata dal 1 luglio, ma è già operativo.

Per quanto riguarda l’altro scouting, Francesco Panfili, 43 anni, quest’anno osservatore per la Lazio, pare aver superato la concorrenza di Moreno Zebi, 44 anni, ex direttore sportivo del Cesena, fino a qualche tempo fa favorito per occupare una poltrona nel club di patron Amadei.

Invece Panfili pare aver messo la freccia.

Entrambi i candidati hanno una nota in comune: hanno lavorato a Perugia con Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti.

Zebi è stato team manager degli umbri nella stagione 2017-2018, mentre Panfili ha lavorato come responsabile scouting per due stagioni: 2018-19 e 2019-20, sfiorandosi quindi con Zebi.

Panfili se ne andò da Perugia alla fine del campionato 2020, quando anche Goretti e Pizzimenti chiusero il loro rapporto col Grifo.

Panfili, nativo di Città di Castello (Perugia), avvocato ed ex calciatore dilettante, oltre per Lazio e Perugia ha lavorato come responsabile scouting per il Göztepe (dal 1 luglio 2022 al 16 dicembre 2023), team che milita nella seconda divisione turca e prima ancora sempre con lo stesso ruolo all’Imolese (una stagione).

Per lui anche una breve parentesi (da gennaio a giugno 2018) come direttore sportivo della Sambenedettese.

a.lig.