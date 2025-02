Le designazioni per Reggiana-Cesena. Altro tandem ’giovane-esperto’:. Arena fischia e Doveri al Var

Evidentemente ai designatori piace così. Dopo Crezzini nel derby col Modena, assistito da Maresca tramite la Var, ecco un nuovo tandem ‘giovane-esperto’. Anzi debuttante, perché ad arbitrare Reggiana-Cesena sarà Ruben Alberto Arena (foto), della sezione di Torre Annunziata, al primo anno in Can A e B proprio come il fischietto del derby del Secchia (e di Bolzano). Arena, figlio d’arte (papà Francesco arbitrò 16 gare in A e 57 in B tra il 1992 e il ’95) al monitor avrà Doveri, ossia uno dei fischietti più importanti di tutto il panorama italiano che ha recentemente diretto big match come Atalanta-Juventus, Napoli-Atalanta o Juventus-Napoli. Insomma, se chi osserva da Lissone vorrà intervenire con decisione avrà certamente l’autorevolezza e l’autorità per farlo. È il nuovo calcio che piace sempre meno a pubblico e telespettatori, in costante attesa di un giudizio che piove dall’alto, che allunga i tempi e toglie emozioni. I collaboratori di Arena saranno Trinchieri e Trasciatti, il ‘quarto uomo’ sarà Giaquinto e come assistente Var ci sarà Volpi. Quest’anno Arena era già stato designato in Reggiana-Mantova (2-2). In serie C aveva diretto la Reggiana a Pistoia (vittoria per 2-0 dei granata) nella stagione 2021-2022. Fino a ieri sera i biglietti per il derby (in vendita sul circuito Vivaticket) erano 1912 i biglietti venduti, di cui 1471 per il settore ospiti.

Francesco Pioppi