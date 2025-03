Primavera. Quinto pareggio consecutivo

REGGIANA

1

SPAL

1

REGGIANA: Aibangbee, Ferretti, Maggiore, Meringolo, Agnesini, Gueye, Pigati, Shaibu, Kljajic (1’ st Cavaliere), Tessitori (33’ st Penta), Camara O. (46’ st Fitto). A disp. Rubboli, Alfani, Zingone, Silipo, Paterlini, Majdenic, Natale, Fontanini, Legati. All. Turrini.

SPAL: Stagni, Osti, Occhi (17’ st Pegoraro), Orlandi, Mayele, Roda, Anzolin, Andreoli, Samaritani (24’ st Torre), Tarolli (17’ st Tegbaru), Camara M. A disp. Rabbi, Cicero, Rizzotto, Kola, Castiglione, Sermenghi. All. Pedriali.

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Reti: 7’ st Gueye; 34’ st Camara M..

Note: ammoniti Gueye, Agnesini e Orlandi.

Quinto pari di fila per la Reggiana, rimontata dalla Spal. Su un campo pesante, granata avanti a inizio ripresa con Gueye: il difensore trova di testa il primo centro stagionale. La Spal fa pari al 34’ con Camara, abile ad avventarsi su una palla non trattenuta da Aigbanbee (proteste dei granata per un fallo) e a segnare. La Regia, complice il 2-0 del Venezia al Sudtirol, resta penultima con 3 punti da colmare per salvarsi senza playout.