Le pagelle. Fiamozzi, ‘Libu’ e Reinhart da horror. Vergara unico a salvarsi nel deserto

BARDI 5,5. Prende cinque gol: non ha responsabilità nette, però non riesce a mettere quelle pezze a cui ci ha abituati (Lauriente gli fa tunnel, ma la botta è potente e ravvicinata).

FIAMOZZI 4,5. Un buon cross basso al 14’ per Gondo (che calcia fuori), poi sprofonda nell’ondata neroverde con Lauriente che sbuca ovunque (dal 1’st Urso 5,5: gioca 45 minuti tutti in una volta e prima di ieri ne aveva raccolti solo 65. Un po’ di spinta, ma non incide).

MERONI 5,5. La notizia è che salta i primi minuti in stagione: si ferma a 38 gare di Serie B giocate di fila e a 2.777 minuti. Come al solito l’ultimo a crollare (vedi chiusura al 17’ su Lauriente), ma gli spazi li concede ed è sfortunato nel deviare il cross sul primo gol di Mulattieri (dal 33’st Rozzio 6: bentornato in campo dopo 139 giorni. Ci sarà bisogno del capitano in questo finale).

LUCCHESI 5. Mal posizionato nel pari di Mulattieri, è quello che va più in difficoltà tra i centrali. Causa il rigore del 5-1 per un fallo su Moro.

LIBUTTI 4. Grave insufficienza: rarità per "mister 6". Horror il passaggio molle che Berardi intercetta e trasformerà nell’azione del terzo gol. In avanti non accompagna mai l’azione e sulla destra il Sassuolo fa ciò che vuole.

IGNACCHITI 5,5. Il meno peggio a centrocampo, ma è una serata in mezzo al vuoto.

REINHART 4. Un autogol goffo, un giallo, Boloca e Ghion padroni del centrocampo. What else? Le mezze ali non lo aiutano, ma sono 45 minuti da dimenticare alla veloce (dal 1’st Girma 6: c’è. Un tiro in porta, qualche spunto anche se gioca una "non partita", cioè il secondo tempo di ieri. Un suo recupero a pieno regime sarebbe prezioso per il finale di campionato. Entra in diffida).

SERSANTI 5. Serata anonima, non riesce mai a entrare in gara, ma nulla di meno dei suoi compagni (dal 23’st Kabashi 5,5: tocca qualche palla, fa qualche fallo, poco altro).

VERGARA 6,5. Segna il gol lampo dell’illusione (il 5° per lui). Gioca praticamente da solo nel deserto, contro tutto e tutti: spunti, dribbling. Sì, a volte testardo, ma se non ci fosse lui... PORTANOVA 5,5. I giocatori offensivi sono inevitabilmente penalizzati dal crollo della squadra, lui prova un tiro in porta a inizio ripresa e qualche iniziativa che però hanno portato a poco (dal 23’st Maggio 5,5: non si vede mai, ma la squadra non spinge e lui può fare poco). GONDO 5. Isolato, poco servito, certo, ma tanti errori tecnici. Al 14’ ha una buona palla ma calcia a lato (e se l’avesse lasciata a Ignacchiti…).

Giuseppe Marotta