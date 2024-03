Le news. Arbitra Santoro: 4ª volta in stagione

A volte ritornano. È il caso dell’arbitro Alberto Santoro, designato a dirigere il match di sabato (ore 16,15) con lo Spezia. Si tratterà della quarta volta in questa stagione visto che il fischietto di Messina ha già arbitrato la Reggiana nelle due gare di Coppa Italia con Monza e Genoa e nello 0 a 0 a Pisa. Con lui gli assistenti Bahri e Votta, il quarto uomo sarà Di Cicco, mentre al Var ci saranno Di Martino e Muto. A ieri sera i biglietti venduti per la sfida con lo Spezia erano 920, di cui 427 nel settore ospiti. Ai liguri mancherà il secondo portiere Crespi che si è lesionato il tendine d’Achille.

Nel frattempo è saltata un’altra panchina in Serie B: questa volta è toccato all’Ascoli che dopo la sconfitta con la Sampdoria ha esonerato Fabrizio Castori, affidandosi a Massimo Carrera ex ‘stopper’ di Atalanta e Juventus e già collaboratore tecnico di Antonio Conte e poi ‘mister’ di Spartak Mosca, Aek Atene e Bari. Per i marchigiani si tratta del secondo esonero in stagione, visto che inizialmente sulla panchina del ‘Picchio’ c’era William Viali che proprio pochi giorni fa è tornato a Cosenza al posto di Caserta.