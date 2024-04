Le news. Campionato finito per Sampirisi. Oggi al via la vendita libera dei biglietti per il derby

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima trasferta a Palermo, in scaletta sabato alle 16,15. Non potrà essere della partita Mario Sampirisi, visto che le indiscrezioni sulla gravità del suo infortunio sono state, di fatto, confermate. La stagione agonistica del difensore granata è infatti già finita e la ‘lesione al passaggio mio-tendineo del retto femorale sinistro’ richiederà un recupero di circa 8-10 settimane. In poche parole, Sampirisi tornerà in pista a luglio. Lo staff spera però di riuscire comunque a schierare Marcandalli, che nell’ultima gara col Cosenza aveva stretto i denti per il problema alla caviglia rimediato a Lecco, e negli ultimi giorni sono arrivati segnali incoraggianti anche da parte di Francesco Bardi che non scende in campo dal 3 marzo (Ascoli-Reggiana 0-0) quando lasciò il campo dopo pochi minuti per il riacutizzarsi del problema alla caviglia sinistra accusato nella gara precedente con il Sudtirol. Nel frattempo prosegue la prevendita per Palermo (circuito di riferimento Vivaticket) al momento sono stati staccati 312 biglietti. Inizierà invece oggi la vendita libera dei tagliandi per il derby con il Modena, in programma mercoledì prossimo alle 18. Si tratta della partita abbinata alla ‘Giornata Granata’ che significa che non è compresa nell’abbonamento. Nella prima fase di prelazione sono stati venduti 3162 biglietti.

f.p.