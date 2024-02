Le news: già venduti (a ieri sera) oltre 350 biglietti per Brescia. Crnigoj e Romagna restano ancora ai box

Sono ripresi ieri pomeriggio al centro sportivo di via Agosti gli allenamenti della Reggiana (nella foto Alex Blanco) in vista della delicata trasferta a Brescia, in scaletta per sabato alle 14 allo stadio ‘Mario Rigamonti’.

Restano ancora ai box sia il centrocampista Crnigoj che il difensore Romagna anche se quest’ultimo sembra essere più vicino al rientro e potrebbe quindi strappare almeno una convocazione per la gara successiva con il Sudtirol (martedì prossimo alle 18,15 al ‘Città del Tricolore’).

Nel frattempo è stata attivata la prevendita dei biglietti per la sfida con le ‘Rondinelle’ che però – è bene sottolinearlo - potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori della ‘Regia Card’. Il circuito di riferimento in questo caso è ‘Ticketone’ e per finalizzare l’acquisto c’è tempo solo fino alle 19 di venerdì. Il costo si ogni singolo biglietto è di 13 euro a cui andranno aggiunte le rispettive commissioni di servizio.

A ieri sera i tagliandi venduti erano 358 a fronte dei 1029 totali messi a disposizione per gli ospiti.