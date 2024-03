Le news. Ieri partitella in famiglia. Bianco martedì con l’Under 21

Una partitella in famiglia, della durata di circa novanta minuti e poi il rompete le righe. I giocatori della Reggiana si sono congedati temporaneamente così ieri mattina dal ‘Villa Granata’ training center di via Agosti, quartier generale in cui ha già fatto ritorno anche Alessandro Marcandalli dopo la gara disputata in Romania con la maglia degli Azzurri Under 20. Nesta e i suoi ragazzi si ritroveranno nuovamente martedì pomeriggio per iniziare a preparare al meglio la gara che lunedì primo aprile li vedrà impegnati al ‘Penzo’ di Venezia.

Continua invece il percorso in Nazionale per Alessandro Bianco che, dopo aver affrontato la Lettonia venerdì, martedì a Ferrara sfiderà la Turchia Under 21 per difendere il primato nel Gruppo A di qualificazione all’Europeo. Il centrocampista non è sceso in campo nella prima gara, ma potrebbe essere coinvolto dal ct Nunziata in questa seconda occasione.