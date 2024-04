Le news. Libutti favorito per sostituire Sampirisi

Oggi ultimo allenamento della Reggiana prima della

partenza per Palermo dove domani alle 16,15 i granata affronteranno i rosanero di mister Mignani.

Nesta non avrà ancora a disposizione Bardi, mentre in difesa è aperto il ballottaggio tra Libutti (foto) e Szyminski (ancora non al meglio a causa di una lombalgia) per sostituire Sampirisi che ha finito anzitempo la stagione.

In mezzo al campo tornerà Bianco che farà probabilmente coppia con Kabashi, mentre in attacco dovrebbe esserci Gondo dal primo minuto supportato da Portanova e Melegoni.

Nel frattempo sono state rese note le designazioni arbitrali per la 35esima giornata: a dirigere Palermo-Reggiana sarà Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Vigile. Il quarto uomo sarà Perri mentre al Var ci saranno Maggioni e Serra.

Nel frattempo continua attraverso il circuito Vivaticket la prevendita per il derby con il Modena in programma mercoledì alle 18.

Fino a ieri sera erano stati venduti in totale 6.475 biglietti di cui 1.895 nel settore ospiti.

Chiuderà questa sera alle 19 invece la prevendita (sempre su Vivaticket) per il match di domani che vede già 343 reggiani presenti a Palermo.

f.p.